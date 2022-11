Musk elimina etiqueta "Oficial" en Twitter poco después de empezar a implementarla

Twitter comenzó a implementar este miércoles, y luego eliminó casi de inmediato, una nueva etiqueta gris "Oficial" para algunas cuentas de alto perfil, en el marco de la reestructura de la plataforma tras la compra por parte del multimillonario Elon Musk.

"La acabo de eliminar", tuiteó Musk pocas horas después de que se agregara la nueva etiqueta a cuentas del gobierno, así como de grandes empresas y medios de comunicación.

"Tengan en cuenta que Twitter hará muchas cosas tontas en los próximos meses. Mantendremos lo que funciona y cambiaremos lo que no", agregó el hombre más rico del mundo para explicar la marcha atrás de la medida.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.



We will keep what works & change what doesn’t.