Nuevo director del SII, Hernán Frigolett, explica sus trabajos a SQM a través de Aserta

Según reportó Ciper, afirmándose en un documento reservado hecho por la minera, ésta puso a la consultora de Frigolett entre las receptoras de pagos riesgosos que realizó y que podían ser incluidas en la investigación en su contra por el financiamiento ilegal de la política.

Hernán Frigolett habría realizado dicho estudio con otros cuatro autores relacionados con la ONG ligada al socialismo Chile 21, que fue investigada por recibir $441 millones de SQM. Entre los otros firmantes figuran Carlos Ominami y Gonzalo Martner, de acuerdo a lo señalado por el mencionado medio.

Esto se remontaría a un informe solicitado por la empresa controlada por Julio Ponce Lerou, el cual realizó Aserta S.A. -de la que Frigolett era gerente- entre 2010 y 2011 a cambio del pago de $83,2 millones , a través de cinco facturas, entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011.

El SII explicó que los pagos estarían en regla y que corresponden a un estudio sobre el presente y futuro de la explotación del litio en Chile, que fue exclusivo para SQM, pero que luego se hizo público y apareció citado en un trabajo académico de la Universidad Católica.

"El informe era en forma integral y yo doy fe de que SQM no lo hizo público, porque hay capítulos que eran en contra de los intereses de la empresa. No sé cómo académicos accedieron a ese informe, porque yo, en general, actúo con los mandantes. Y los mandantes son dueños del producto. Así opera el mundo de las consultorías. Yo no puedo andar revendiendo informes a terceros o entregarlos sin el consentimiento del mandante", afirmó Frigolett.

Hacienda reacciona a los informes de Aserta a SQM

Por otra parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló en diálogo con Radio ADN y Diario Financiero que Frigolett "explica que hizo con su consultora un estudio para SQM. Es distinto de los temas de financiamiento irregular de la política".

"Como cuestión general, que debería ser común para cualquier director del SII, quien ha tenido actividad económica anterior de relación con empresas, debería abstenerse de intervenir en decisiones que afecten a esos antiguos clientes. No me cabe duda que se aplicará en este caso", complementó Marcel en torno a un eventual "conflicto de interés".

Siguiendo esa misma línea, Frigolett señaló a CNN Chile que "lo más sano es que la cartera de clientes con las que trabajó Aserta, en el momento en que haya algún proceso que tenga que tomar el SII la potestad de condonación, voy a tener que delegarla en algún subdirector pertinente".