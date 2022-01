Hacienda presenta indicación para cambiar Mepco: "Si se aprueba, las bencinas no subirán $100"

El ministro Rodrigo Cerda alertó que el mecanismo está cerca de llegar a su tope acumulado, por lo que dejaría de operar y generaría un alza significativa en los precios de los combustibles.

El Ministerio de Hacienda presentó una indicación para que el Congreso pueda legislar sobre una eventual modificación al Mecanismo De Estabilización De Precios De Los Combustibles (Mepco).

En medio del debate sobre exenciones tributarias en la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro de la cartera, Rodrigo Cerda, informó que el Mepco estaba cerca de llegar a su tope anual, motivo por el que dejaría de operar y generaría un alza considerable en el precio de los combustibles.

Agencia Uno Lee También > Hacienda advierte que precio de las bencinas podría subir $100 si deja de operar el Mepco

Respecto a la indicación, Cerda señaló que el Mepco "está entregando un subsidio de casi $100 por litro de gasolina, pero existe un riesgo que se acumule un uso muy importante del Mepco en los próximos meses que va a gatillar que el sistema deje de operar".

"¿Por qué se gatilla? Porque cuando se ha juntando un gasto fiscal acumulado de US$500 millones deja de funcionar", indicó.

Del mismo modo, recalcó que "si eso llega a ocurrir en los próximos meses, lo que debería ocurrir es que deje de funcionar y suban las gasolinas aproximadamente $100 ".

"Queremos evitarlo y para eso hemos ingresado esta indicación que sube el techo máximo del Mepco de US$500 millones a US$ 750 millones. Si aprobamos esto, no va a ser necesario que suban las gasolinas en estos $100 adicionales que podría ocurrir si no aprobamos esta indicación", sentenció el ministro.