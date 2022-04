Marcel por eventual Sexto Retiro: "Es momento de que nos concentremos en reformas estructurales"

El ministro de Hacienda además afirmó que se "evaluará" el insistir con el retiro acotado ante el Senado porque requerirá un "acuerdo bastante amplio" en la Cámara Alta.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al rechazo de la Cámara de Diputadas y Diputados a las iniciativas que buscaban permitir un nuevo retiro del 10% de los ahorros previsionales de las AFP.

Tanto el proyecto presentado por un grupo de diputados que permitía un retiro de libre disposición como el retiro acotado planteado por el gobierno no alcanzaron los votos para ser aprobados en general en la Cámara Baja.

Durante el lanzamiento de los Diálogos Sociales de cara a la reforma tributaria, Marcel señaló que "lo más positivo es que imperó la responsabilidad y la razón en términos de no empujar al país a un escenario donde los costos serían pagados por la mayoría de los ciudadanos".

"Lo que tenemos que hacer es continuar con nuestra agenda. Tenemos una agenda muy nutrida", recalcó.

Consultado sobre si insistirán en el Senado con el proyecto de retiro acotado, el secretario de Estado afirmó que "es un tema que se va a evaluar. He estado en estas actividades toda la mañana así que no he tenido tiempo para discutirlo con otras autoridades".

"Pero para insistir en el Senado se requiere una mayoría muy amplia y se requeriría un grado de acuerdo bastante amplio", subrayó.

A su vez, se le preguntó por la presentación de nuevos proyectos de retiro, como el del diputado René Alinco para un Sexto Retiro.

Ante este escenario, Marcel aseguró que "la verdad es que ya hemos dedicado suficiente tema y energía al tema de los retiros en los últimos días. Es el momento en que nos concentremos en las reformas estructurales más importantes que provocan cambios más permanentes en el país".

Reforma Tributaria: "Los esfuerzos por generar acuerdos tienen que ser mayores"

Por otra parte, Marcel también abordó la discusión de la reforma tributaria planteada por el gobierno de Gabriel Boric.

Sobre este punto, indicó que "creemos que discutir una reforma tributaria es un proceso que está maduro en la medida que los distintos actores sociales entendamos el sentido y compartamos ciertos sectores básicos".

"Una reforma tributaria no puede depender de una coyuntura , porque es un cambio mucho más estructural y permanente. Siendo la reforma una de las prioridades claramente establecidas en el programa, estamos reflejando eso en esta iniciativa", recalcó.

En relación a la dispersión en el Congreso, Marcel destacó que "hoy tenemos una composición del Congreso que es dispersa, y por lo tanto los esfuerzos por generar acuerdos tienen que ser mayores".

"Creo que todas las experiencias que se van desarrollando nos van a permitir irnos orientando a perfeccionar estos procesos legislativos", sentenció el ministro.