Marcel ratifica postura contra el Quinto Retiro: "Estamos en un escenario político que es distinto"

El ministro de Hacienda además anunció que inyectarán un "volumen importante" de recursos al Mepco y que el ingreso mínimo tendrá un primer paso importante este año.

En conversación con Tele13 Radio, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la contingencia económica del país.

Entre otros temas, el secretario de Estado abordó la tramitación del quinto retiro del 10% de las AFP, en el contexto que el gobierno ha señalado que no respaldará dicha medida.

En este sentido, Marcel señaló que "a nosotros nos parece que hay argumentos bastante claros, y que se han ido volviendo más evidentes con el transcurso del tiempo, que muestran cuáles son los costos de una medida de estas características".

"Por otra parte, tenemos un gobierno comprometido con mejorar el bienestar de las personas, con reformas importantes, entre ellas, una reforma previsional. Estamos en un escenario político que es distinto de aquel en el cual surgieron los retiros", añadió el titular de Hacienda.

A su vez, recalcó que "en ese momento estábamos en una crisis. Hoy el país viene de crecer un 12% el año pasado. En aquel entonces se criticó mucho al gobierno de aquel momento, que fue muy lento en reaccionar. Nosotros ahora estamos trabajando a toda máquina en un aumento importante del ingreso mínimo, en una recuperación inclusiva y la reforma previsional. El escenario es bien diferente".

Refuerzo al Mepco e ingreso mínimo

Marcel también anunció que aumentarán el subsidio al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), en medio de un alza sostenida de varias semanas de su valor.

Sobre este punto, detalló que "los recursos para que funcione el Mepco se han ido agotando, y lo que vamos a hacer nosotros es agregar más recursos para que funcione este mecanismo. Porque si eso no ocurriera, la ley del Mepco obligaría no solamente a que no pudiéramos amortiguar las alzas de precios, sino que tendríamos que empezar a subir más aún los precios de los combustibles".

"Para evitar eso, vamos a inyectarle un volumen importante de recursos , vamos a dar a conocer las cifras las próximas semanas. Eso no quiere decir que vayan a quedar congelados los precios, pero sí que se va a acotar su variación", sostuvo.

Del mismo modo, se refirió al alza en el ingreso mínimo, ante lo que indicó que "el gobierno tiene un claro compromiso para incrementar el valor del ingreso mínimo , incluyendo un primer paso importante ya este año. Yo creo que es importante mantenerse enfocado en aquellas cosas que son soluciones más de fondo a los problemas derivados de la inflación".