Presidente Boric: "En Chile se puede invertir con tranquilidad, porque las reglas son claras"

"En la vida me gustan las sorpresas, pero en política no. En la vida personal bienvenida sean las sorpresas, pero en política prefiero a quienes son predecibles", afirmó el Mandatario.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, participó de un Foro de Inversiones organizado por InvestChile, donde recalcó que en Chile se puede invertir con tranquilidad.

Además recalcó que "necesitamos reactivar la economía y para reactivar la economía la inversión extranjera cumple un rol que es tremendamente importante. Mayor inversión va a ser sinónimo de nuevos empleos, los que además van devolviendo la tranquilidad a miles de familias".

"En Chile se puede invertir con tranquilidad porque en nuestro país las reglas son claras, es un país que es predecible. En la vida me gustan las sorpresas, pero en política no. En la vida personal bienvenida sean las sorpresas, pero en política prefiero a quienes son predecibles, no quienes están inventando a cada rato sino los países que son capaces de dar garantías de largo plazo", recalcó el Mandatario.

Asimismo, Boric aseveró que "la principal garantía que podemos dar en este momento, a propósito de la crisis social que vivió Chile hace muy poco tiempo en el 2019 es que en nuestro país los problemas de convivencia social, los problemas de cohesión, los desafíos de la democracia los resolvemos con más democracia y no con menos".

"Siempre vamos a ser un país que otorgue garantías y que cumple las reglas a las que se compromete", recalcó el Mandatario.