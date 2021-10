Sutil contra empresas de valores denunciadas por colusión: "Es la oportunidad de que los sequen"

El líder empresarial señaló que "es la oportunidad que los sequen" luego de las nuevas normativas que aumentan las penas en casos de colusión.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió a la denuncia de colusión presentada por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra empresas de valores que operan en el país.

La acción fue interpuesta contra Brinks, Prosegur y Loomis, a quienes se les acusa de haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.

FNE acusa por colusión a las tres principales empresas de transporte de valores en Chile

Respecto a estos hechos, en conversación con Radio Agricultura, Sutil afirmó que "yo los sanciono con toda fuerza. Considero que son unos corruptos. Creo que es una oportunidad para demostrar que el cambio en la ley va a poder aplicar, porque estos son hechos de 2017 y 2018. Y hablando en términos bien coloquiales y muy de la calle, creo que es la oportunidad de que los sequen" .

"Aquí no estoy tratando de bajarle la responsabilidad a quienes hayan cometido estos mismos delitos en el pasado en Chile, pero esta cuestión no puede ser. Es una mala práctica que ha sido condenada por muchos, y por el sector empresarial, y en particular por el caso mío”, sentenció.

Consultado sobre las sanciones en caso que se demuestre que son culpables, indicó que “espero el máximo rigor de la ley les caiga, con todas las multas, y me alegro que sean altísimas, y que además sean ejemplificadoras y que ojalá también funcione el Código Penal. De una vez por todas, la única manera de extirparlo es con la rigurosidad que corresponde. Es la misma rigurosidad que debiese haber para extirpar el problema de la violencia en Chile”.