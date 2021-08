VTR reconoce un difícil 2020 y responde con nuevos servicios a sus clientes

La compañía de telecomunicaciones celebró un evento virtual, donde adelantó lo que se viene, con énfasis en intentar mejorar la experiencia de sus usuarios.

"El último año no fue fácil, la pandemia creó enormes desafíos para nosotros". Con estas palabras el CEO de VTR, Vivek Khemka, reconocía el complicado 2020 que tuvo la firma que lidera, presionada por un aumento explosivo en el consumo de internet hogar a causa de los confinamientos, y que los llevó a los primeros ranking de reclamos.

VTR se convirtió en redes sociales en sinónimo de mal servicio, a tal punto que no es dificil encontrar una serie de parodias para quienes dicen ser sus clientes. Y ese golpe parece haber sido notado por parte de Khemka, que impulsó un inusual evento digital donde la compañía reconoció los problemas, proponiendo una serie de soluciones.

"Aprendimos y hemos mejorado", afirmó el director ejecutivo, que abrió la presentación contando sus orígenes en Bangalore, India.

Cerca de una hora duró VTR Tech, una especie de keynote de la compañía, en la que desfilaron diferentes directivos de área donde se repitió la idea de mejorar la experiencia y aumentar los canales de contacto con sus clientes.

"Tenemos un fuerte compromiso y es hacer la experiencia de nuestros clientes, una experiencia memorable. Y para esto no vamos a descansar hasta que tengan el mejor servicio, conectividad y entretenimiento", prometió la gerenta de Clientes, Magdalena Duhalde.

Bajo esa premisa se presentó el nuevo Where is My Tech , una solución digital de VTR en la que los clientes podrán administrar las visitas técnicas a domicilio, conocer con anticipación al técnico, cuándo está en camino y ver en tiempo real la ruta, entre otras funcionalidades.

Se espera que este servicio, desarrollado junto a Oracle, esté disponible para los clientes durante el cuarto trimestre de 2021.

Otro anuncio, el que abrió de hecho el evento, fue NextGen TV, un nuevo decodificador desarrollado por TiVo y con tecnología Android TV, que ofrece una nueva interfaz para ver las señales de cable de VTR. Este nuevo producto aunará en un solo equipo servicios tales como VTR+ y VTR+Kids, además de aplicaciones como HBO Max, Netflix, YouTube, Twitch, Spotify, entre otros.

VTR presentó también Hogar Conectado WiFi , un sistema de control de las redes wifi donde se podrá conocer el estado de la red y de cada dispositivo conectado. En este se podrán crear perfiles, cambiar nombre y contraseña de la red, bloquear accesos, entre otros.

Esta aplicación de control del WiFi de VTR, llegará durante el tercer trimestre de 2021 y se podrá descargar en esa fecha en Google Play Store y Apple Store.

Al cierre del evento, se mencionó que este es el primer VTR Tech y que podrían haber nuevas experiencias similares próximamente.