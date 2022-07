Lagos critica a la Convención: "No debieron ser tan partisanos"

El ex presidente además dijo que hemos ido "erosionando más el foso que nos está separando" y no confirmó porque opción votará el 5 de septiembre.

El ex presidente Ricardo Lagos se refirió nuevamente al trabajo de la Convención Constituyente días después de que a través de una carta, que generó varias reacciones del mundo político, llamó a continuar el debate constitucional luego del plebiscito de salida y puso en suspenso su voto.

Esta vez en entrevista con La Tercera, el ex mandatario fue crítico con la polarización generada en torno a la discusión de la nueva Carta Magna.

"Cuando veo que en torno a un plebiscito que tiene Rechazo o Apruebo y éstas empiezan a ser dos palabras donde lo único que falta es que usted diga Rechazo y ya está claro dónde está; Apruebo y está claro dónde está... Lo único que hemos ganado con esto es cada vez ir erosionando más el foso que nos está separando ", dijo.

agencia UNO - Referencial Lee También > Onemi declara alerta amarilla por posibles aluviones, derrumbes y nevadas para nueve comunas

Lagos también ahondó en los detalles de la propuesta constitucional, donde destacó varios elementos, siendo uno de ellos, el Estado plurinacional.

"Sí, yo he sido partidario del Estado Plurinacional. Lo único no más que he pedido que le agreguen tres palabritas: Estado Plurinacional “en su origen”", precisó.

El otrora Jefe de Estado aseguró en la ocasión que se puede construir un nuevo consenso tanto desde el Apruebo como el Rechazo. En ese sentido, deslizó una crítica a la Convención.

"En verdad usted puede construirlo de cualquiera de los dos lados. Si usted lo hace porque ganó el Apruebo con el proyecto constitucional va a haber un conjunto de temas respecto del Apruebo que habría que modificar un poco, verdad. Y a la inversa, cuando le dicen ‘voy a Aprobar para reformar’ , bueno, me parece bien, lástima que no lo reformó cuando estaba en la Constituyente (risas). ¿Me explico? O sea, acá hay una responsabilidad de la Constituyente. Ellos debieron hacer un esfuerzo mucho mayor por entender que no debieron ser tan partisanos, como lo dijo previsoramente el Presidente Boric", sostuvo.

Lagos señaló igualmente que será responsabilidad del Presidente Gabriel Boric decidir la forma en que se continuará el debate constituyente tras el plebiscito y se refirió a las críticas que recibió por su carta, siendo una de ellas la del secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona.

"Yo entiendo perfectamente el rol en el que está Camilo, secretario general de un partido, y dice: ‘no me venga con la eventualidad de que vamos a perder, porque no, vamos a ganar’. Bueno, es obvio que él tiene que decir eso. Vi, por ejemplo, un planteamiento que, exactamente en el sentido contrario, hizo aquel que tiene un récord de hablar sin parar del Congreso Nacional, ¿se recuerda?", agregó.

Para finalizar, Lagos si sostuvo que de todas formas, el resultado del 4 de septiembre será estrecho y sobre cómo votará, aseguró: "Nadie le obliga a marcar el voto a usted".