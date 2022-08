De la Carrera reconoce un “grave error” pero dice que se defendió de agresión de diputado Sepúlveda

El parlamentario ex Partido Republicano fue criticado transversalmente, luego que se conociera que le dio un golpe de puño al vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. De la Carrera reconoció

El diputado ex Partido Republicano Gonzalo De la Carrera reconoció que cometió “un grave error” al agredir con un golpe de puño al vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados Alexis Sepúlveda, pero aseguró que se “defendió” de una agresión “verbal y física” del parlamentario del Partido Radical.

“A partir de una injusta interpretación del reglamento de la cámara, finalizada la sesión me acerqué a la testera donde se produjo una discusión y un altercado con el diputado Alexis Sepúlveda, en la cual, él me agredió verbal y físicamente, hechos por los que me defendí”, aseguró en un comunicado divulgado a través de Twitter.

“Más allá de las circunstancias de lo ocurrido y sin ánimo de justificar de ninguna manera los hechos, reconozco que cometí un grave error al reaccionar de esta manera para defenderme de la agresión verbal y física del diputado Sepúlveda”, añadió.

Los hechos fueron condenados transversalmente en el mundo político, desde Renovación Nacional (RN) hasta el Partido Comunista (PC), e incluso el Partido Republicano expulsó de su bancada a De la Carrera, luego que se conociera que le dio un golpe de puño a Sepúlveda.

Según el propio afectado, todo sucedió cuando De la Carrera estaba agrediendo verbalmente a la diputada Marcela Riquelme, y Sepúlveda intervino. En ese momento, el parlamentario exrepublicanos le dio un golpe de puño.

El diputado Gonzalo de La Carrera

“Lamento el mal momento vivido por mi bancada, sus colaboradores, pero principalmente a mis electores. A todos ellos les pido disculpas y me despido esperanzado que el proceso y las evidencias se muestren pronto públicamente y demuestren lo que verdaderamente ocurrió en esta lamentable situación”, insistió De la Carrera.

Su acción le costó la salida de la bancada republicana, e incluso desde RN dijeron que lo llevarán a la Comisión de Ética, donde ya tiene una denuncia por otra agresión al diputado Daniel Manouchehri.