Cuán cerca de un quiebre quedó la DC tras la opción por el Apruebo en la Junta Nacional del partido

Los senadores Walker y Rincón, además de Fuad Chahin, manifestaron este jueves que continuarán difundiendo a través del país las razones por las cuales hay que votar por el Rechazo, pese a que la noche anterior la Junta Nacional de la DC optó por el Apruebo. Se trataba, para algunos, de una medición de fuerzas con quienes apuestan por sancionar drásticamente a quienes no acaten lo acordado, posición que se atribuye a la senadora Yasna Provoste, entre otros. Como telón de fondo está la posibilidad de volver a dividir al partido, en el marco de una “libertad de conciencia” sin bordes claros que decretó la Junta Nacional para el plebiscito.

Carta al Tribunal Supremo de la DC. La mañana de este jueves los integrantes del Tribunal Supremo de la DC recibieron una carta. “Junto con saludar muy fraternalmente y atendido el resultado obtenido el día de ayer por la Opción Apruebo en la Junta Nacional de nuestro partido, vengo en solicitar a US tener a bien suspender mis derechos y obligaciones como militante del PDC hasta el 4 de septiembre de 2022 inclusive de manera de tener la libertad de expresar libremente mi opción por el Rechazo. Lo anterior, a fin de no comprometer el cumplimiento de los acuerdos del partido”, dice un escrito del abogado Jorge Andrés Cash, ex presidente de la JDC y ex secretario general de la Juventud de la Organización Demócrata Cristiana de América.

El frágil acuerdo de la Junta Nacional. El miércoles por la noche la opción Apruebo se impuso por el 63% en la Junta Nacional. Se trataba de un resultado previsible. En la DC todos saben que la máquina partidaria es manejada por la directiva de Felipe Delpín.

Una de las frases más comentadas del voto político fue la siguiente: “Hay camaradas que tienen dudas sobre este proceso. Tenemos una posición, pero respetamos la libertad de conciencia, la que siempre se expresa en las urnas, cuando cada militante de nuestro partido deposite su voto, en la cámara secreta. Así es la democracia”.

Así, la Junta Nacional no solo no declaró libertad de acción, como pedía Eduardo Frei y 8 ex presidentes del partido. En teoría, la libertad de conciencia a la que se alude corre solo para depositar el voto en las urnas, lo que bien podría terminar en que los militantes que se pronuncien por el Rechazo pasen al Tribunal Supremo.

Se trata de un potencial punto de quiebre, que no fue del todo aclarado y que mantiene abierto un flanco sensible.

Fue en este contexto en el que este jueves, en el ex Congreso, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, además de Fuad Chahin, manifestaron que se desplegarían por el país. Se trataba, para algunos de la primera medición de fuerzas al interior del partido y un abierto desafío a la directiva. Ninguno de los 3, además, quiere renunciar por cuenta propia a la DC.

“No se nos puede pedir que estemos amordazados”, dijo Chahin.

“Vamos a votar en conciencia, votar por el Rechazo y vamos a compartir con los ciudadanos que nos eligieron las razones para hacerlo”, añadió Walker.

“¿Por qué nos imponen una decisión que no corresponde cuando no han tenido ni siquiera la posibilidad de estudiar el texto? Este es un tema muy grave”, sostuvo Rincón, quien respondió las críticas hacia ella de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro: “Aprende a perder por favor”. “Yo he ganado todas mis campañas, incluso he ayudado a la alcaldesa a que lo sea”, le dijo.

Qué piensa Provoste y Huenchumilla. Una de las más duras en la Junta Nacional fue la senadora Provoste, quien en su discurso advirtió que la libertad de conciencia es una garantía constitucional inalienable, pero que la decisión del partido es “una voluntad colectiva sellada por un vínculo moral y jurídico que debe ser acatado y honrado por cada uno de nosotros”. Vale decir, no daba margen de acción para quienes intentaran levantar una opción distinta a la adoptada por la DC, que a esa altura estaba clara que se perfilaba por el Apruebo.

De acuerdo a cercanos a la directiva, Provoste es partidaria de pasar al Tribunal Supremo del partido y expulsar a quienes no acaten la directriz de la Junta Nacional de la DC.

El día anterior, el senador Francisco Huenchumilla, que también está por el Apruebo, había señalado en El Mostrador lo siguiente: “Yo creo que llegó la hora de que se tomen las decisiones respectivas, donde muchas veces se lo he planteado a algunas y algunos de los dirigentes del partido. ¿Por qué no nos separamos, amigablemente y fraternalmente?”.

Lo que está en juego en la DC, sin embargo, no solo se relaciona con la opción del partido cara al plebiscito.

Las senadoras Provoste y Rincón, por ejemplo, arrastran fuertes diferencias desde la campaña presidencial de 2021. Para algunos, las cuentas pendientes se remontan al momento en que el partido bajó la candidatura presidencial de Rincón y Provoste se convirtió en la abanderada de la colectividad.

Pero, más allá de disputas internas, aún no está claro cómo se recuperará a la DC de su crisis de identidad y relato. Este cuadro no da un horizonte de salida claro a la crisis, por lo que en algunos sectores se ha instalado la idea de que el partido se divida entre un sector más progresista y otro que apueste a perfilarse a partir de sus diferencias con la izquierda y la derecha.

Los escenarios internos. Provoste cuenta con una poderosa máquina interna en la DC desde su campaña presidencial, pero no controla el partido, como en los 90 lo hacía Gutenberg Martínez o Adolfo Zaldívar bajo el gobierno de Lagos y parte del primero de Bachelet.

La fuerza de la senadora parte de un acuerdo con un sector de los “guatones” y los “colorines”, históricamente vinculados al ala conservadora de la colectividad.

Y, para una alta fuente de la DC, Delpín tiene escaso margen de acción y, en su fuero íntimo, no es partidario de seguir tensionando al partido.

No solo porque Rincón, Walker y Chahin tienen un peso importante ante la opinión pública. Para el presidente de la DC es inviable, indican en la colectividad, decretar sanciones contra el ex Presidente Frei o el ex ministro Belisario Velasco, quienes preparan sus propias cartas para anunciar la misma decisión en los próximos días.

Pero también es complejo contener la presión de quienes sí quieren imponer sanciones, en el caso de que Rincón y Chahin -especialmente- se desplieguen promoviendo el Rechazo.

El desenlace de lo que ocurra en la DC está por verse. Lo que sí está claro es que hay otros factores que pesan en este crítico momento en el partido.

Declive y fugas. En 1989, la DC tenía 38 diputados. Y en 1993, 1,8 millones de votos. Por lejos fue el principal partido del país en los gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz Tagle, concentrando más de la mitad de los votantes de la ex Concertación. La caída sostenida de la colectividad comenzó en 2001, cuando descendió a 23 diputados, con 1,1 millones de votos. Y la debacle ocurrió en 2017. Ese año bajó de 940 mil a 616 mil electores.

En las parlamentarias de noviembre obtuvo 264 mil votos, equivalente al 5,1%, y su candidata presidencial, Yasna Provoste, quedó en el quinto lugar.

Todos sus presidenciales han fracasado desde fines de la década del 90: Andrés Zaldívar, Soledad Alvear, Eduardo Frei, Carolina Goic y Provoste.

Los remezones electorales han descabezado a parte de sus directivas, como ocurrió con Fuad Chahin.

Ha tenido varios cismas en los últimos 15 años. En 2007, Adolfo Zaldívar fue expulsado y levantó el PRI junto a 5 diputados. En enero de 2018 renunciaron los llamados Progresistas con Progreso, liderados por Mariana Aylwin. La salida arrastró a un grupo de profesionales jóvenes y apuntó a que la colectividad había desdibujado su identidad en su alianza con la izquierda.

Ese mismo 2018, Gutenberg Martínez y Soledad Alvear, dos referentes de la DC, también se fueron del partido.

Desafección con el partido. El rumbo a la izquierda de la candidatura presidencial de Provoste, el declive electoral del partido y las profundas divisiones internas por las opciones Apruebo o Rechazo han generado un cuadro de desafección en la colectividad.