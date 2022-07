Jorge Correa Sutil: “Es muy positivo que el Presidente se ponga en escenario de que gane el Rechazo"

El abogado Jorge Correa Sutil apuesta por el Rechazo y dice: “A mi me parece que, de las alternativas que hay, la más conveniente es tener una nueva convención. Con reglas de elección muy distintas, debiera tratarse de un cuerpo de unas 25 o máximo 50 personas”.

-¿La propuesta de Boric, sobre partir de cero si gana el Rechazo, cambia la escena?

-Yo diría tres cosas. La primera es que me parece muy importante, muy tranquilizador, que el Presidente se ponga en todos los escenarios. Creo que es su deber político. Un Presidente que viviera de espaldas a la realidad sería peligroso.

Lo segundo es que no sé por qué lo vocea. Una cosa es que se ponga en el escenario y otra es por qué lo hace público. Un escenario que él no quiere.

Lo tercero es que si se pone en ese lugar, como debe ponerse, para no vivir de espaldas a la realidad, no entiendo por qué no alinea a sus parlamentarios para que voten a favor del proyecto de los 4/7 de los senadores Walker y Rincón.

Si ese proyecto no está votado antes del plebiscito, es posible que después del 4 de septiembre algún parlamentario de derecha se arrepienta de apoyarlo.

-¿Qué consecuencias tendría?

-La posibilidad de seguir con el proceso constituyente una vez que gane el Rechazo puede caerse si no se aprueba ahora la votación de los 4/7. Eso es lo que están haciendo los parlamentarios de su coalición, de Apruebo Dignidad: están poniendo en riesgo que se pueda continuar con el proceso constituyente.

-¿Crees que es una movida política que descoloca a la derecha y al Rechazo?

-No. ¿Por qué podría serlo?

-Porque quizá le gente podría decir que no vota Rechazo, porque no quiere tener otra convención y empezar de cero de nuevo…

-Yo soy muy partidario de que continuemos con el proceso constituyente, porque me parece que la constitución que nos rige está muerta. Más allá de sus bondades, es una constitución deslegitimada, en contra de la cual votó el 80% de la población. Y es muy complicado para los países desarrollarse, crecer, vivir con bienestar, con paz social, cuando no tienen una constitución razonablemente legitimada. Esta no lo es.

-¿Pero crees que fue una declaración desafortunada del Presidente Boric o parte de una estrategia?

-No, no, no. A mi me da curiosidad saber por qué la dijo. Insisto en que me parece muy importante y muy positivo que el Presidente se ponga en el escenario de que gane el Rechazo. Es el escenario mas probable y si el Presidente no se pusiera en esa situación, me produciría una inquietud enorme, de intranquilidad para el país. Ahora, por qué lo voceó, no lo sé.

-¿Tu estarías dispuesto a partir de cero de nuevo, como dijo Boric?

-Me parece indispensable hacerlo. Porque creo que no podemos quedarnos con la constitución que nos rige. Sería un error político grave. Al margen de la opinión que tengamos sobre esa constitución, no tiene legitimidad. Por lo tanto, si no es esta la que va a ser aprobada, tendrá que ser otra. Es una pena que tengamos una constitución, deslegitimada, pero la tenemos. No podemos negar la realidad.

-¿Pero estarías de acuerdo con votar de nuevo por constituyentes y armar una nueva convención?

-Eso hay que conversarlo con calma. A mi me parece que, de las alternativas que hay, la más conveniente es tener una nueva convención. Con reglas de elección muy distintas, debiera tratarse de un cuerpo de unas 25 o máximo 50 personas. Ojalá elegidas en una lista nacional, de tal manera que tengamos un debate de opinión antes de la elección. Eso nos puede llevar un poco más cerca a esa idea de los expertos que la gente espera. Yo soy partidario de una elección de constituyentes, pero muy distinta a aquella que tuvimos.

-¿Crees que Boric, de alguna forma, escuchó al ex Presidente Lagos?

-No lo sé. Hay que preguntárselo a él.

-¿No has hablado con Lagos?

-Yo creo que ha habido una marea de opinión pública muy fuerte, y lo muestran las encuestas, de que aprobar para reformar no es la mejor opción. Y creo que el Presidente está haciendo eco de aquello, que es inescapable.

-¿Cuáles son los motivos políticos que llevaron al Presidente a hacer esta declaración?

-El Presidente demuestra que no está viviendo de espaldas a la realidad, es muy muy valioso, pero no hace lo que debe hacer, que es presionar y empujar a su propia coalición a aprobar el proyecto de los 4/7. Y en cambio vocea esta alternativa, la hace pública, en una declaración que no entiendo; no sé cuál fue su sentido.

-¿Por qué te parece que no tiene una explicación?

-Me lo pregunto y no tengo respuesta. En una de esas, se trató de expresar sus íntimas convicciones. No me cabe duda de que esas son sus íntimas convicciones. Lo extraño es que los políticos avezados, y el Presidente ciertamente lo es, no expresan sus íntimas convicciones sino cuando favorecen a sus posiciones. Y esta declaración me parece a mí que perjudica al Apruebo.

-¿Es una movida para estar en una posición importante si gana el Rechazo?

-El Presidente tiene que conducir el país gane el Apruebo o gane el Rechazo. Eso no cabe duda. Pero por qué lo hace ahora, no lo sé.

-¿Has conversado con el ex Presidente Lagos sobre esto?

-Son conversaciones reservadas.

–Te pregunto porque lo ayudaste a escribir su declaración sobre el plebiscito.

-Se cuentan muchas historias. Pero sí, lo ayudé.

-Lagos dijo que confiaba en la derecha para un nuevo pacto constitucional. ¿Tú también?

-Los diez puntos que plantearon me parecen extraordinariamente valiosos, pero faltaron algunos. Yo habría sido más específico en otros. Pero es un paso muy significativo que nunca la derecha había dado. Le creo a la derecha. Es distinto a lo que hizo Onofre Jarpa hace 40 años atrás.

A mi me parece que es una declaración que los compromete. ¿En qué quedaría la derecha si no es capaz de aprobar esos diez puntos que suscribió? Sería un cadáver político por muchos años. Entonces, no me parece que una declaración pública firmada por los presidentes de los partidos sea una cuestión baladí.

-¿Por qué es mejor rechazar que aprobar para reformar?

-Yo no he dicho que resulte más fácil una nueva constitución si gana el Rechazo o si gana el Apruebo. Todo lo que puede decirse hasta este minuto es que va resultando más fácil.

-¿Por qué?

-Porque la derecha se ha comprometido a los 4/7, se ha comprometido a retomar el proceso constituyente, a los 10 puntos. Eso facilita mucho las cosas si gana el Rechazo. Si gana el Apruebo, depende de lo que hagan los partidos oficialistas. Por ahora solo el PPD ha dicho que está dispuesto a realizar cambios y ha explicitado los cinco puntos que apoyaría reformar. Mientras los otros partidos oficialistas no digan otro tanto, el PS y los de Apruebo Dignidad, el Apruebo para reformar es una especulación o una ilusión, porque no hay un compromiso de hacer cambios.

-¿Piensas que si gana el Apruebo no van a querer cambiar nada?

-Hasta ahora, no lo dicen. No se comprometen.