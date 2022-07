La nueva minuta reservada del comando del Apruebo con sus ejes de la campaña

La primera minuta elaborada y distribuida por el comando del apruebo durante el fin de semana revela la estrategia para intentar imponer su eje por sobre el del rechazo. La clave: plantear el borrador como “la Constitución del mañana” versus la “Constitución de los abusos”; “hablar en sencillo, no de artículos”; “la firma del Presidente le da más valor histórico al momento”. Sobre el debate por los 4/7: “Nos parece que es positivo, aunque tarde, que la derecha ceda a una de las tantas trabas que tiene la actual constitución para impedir un mañana mejor”.

Qué hay detrás: El lunes 25, Ex-Ante publicó la minuta del día donde se planteaba a los voceros del apruebo destacar viviendas dignas, el mismo mensaje que el Presidente Boric daba a conocer casi simultáneamente. El fin de semana se distribuyó otro documento con los ejes estratégicos de la campaña. Entre otras cosas, se señala: “Con la Nueva Constitución se castiga finalmente a los corruptos y abusadores: Se prohíbe que los corruptos puedan llegar a cargos públicos: no más diputados, no más ministros, no más presidentes corruptos”.

A continuación la minuta íntegra.

Mensajes a instalar: Claves generales:

¿De qué trata esta elección? De avanzar hacia un mañana mejor gracias a una nueva Constitución que garantice una vida mejor, y salir de la crisis en la que vivimos y en las que nos estamos estancando y hundiendo.

Importante hablar en sencillo, no artículos = hablar de mejorar concretas: vivienda segura protegida y accesible, salud de calidad, independiente del bolsillo, de un mejor mañana donde se viva mejor. (Ver abajo que es un mejor mañana).

Mañana mejor (el mañana se juega hoy) = una vida tranquila con un buen trabajo, una casa y un fin de mes sin aprietos, con garantías sociales que aseguren una buena salud, educación y vivienda propia, y sobre todo que nos de herramientas para salir de la crisis en la que vivimos.

Nueva Constitución = se plantea como la Constitución del Mañana

No hablar de Constitución del 80 = se plantea como la Constitución de los Abusos

Mensaje Fuerza del día: una Constitución que castigue a los corruptos.

Con la Constitución actual hemos visto cómo los corruptos, aquellos que desde siempre, sin vergüenza y respeto, han abusado de la mayoría: caso del “confort”, “pollos”, SQM, han salido sin castigo alguno, con simples clases de ética. Lo mismo ha pasado también en el mundo de la política, Caso Penta, donde corruptos juzgados han estado tomando decisiones clave para todos y todas mirando solos sus propios intereses dejando a la mayoría sin oportunidades.

Esta Constitución de los Abusos tiene que terminar, es urgente, no podemos seguir permitiendo que una minoría siga abusando de los esfuerzos de una mayoría esforzada y trabajadora. Minoría que ahora está detrás del Rechazo.

Con la Nueva Constitución se castiga finalmente a los corruptos y abusadores:

Se prohíbe que los corruptos puedan llegar a cargos públicos: no más diputados, no más ministros, no más presidentes corruptos.

Se prohíben los abusos también en los mercados, es decir, nadie podrá subir los precios de productos ni coludirse llegando a precios inflados sin duros castigos: no más caso confort, no más SQM, no más pollos.

Firmas del Presidente (evitar asociación con el gobierno)

Lo de fondo es que Chile sabe que vivimos un momento histórico y es entendible que la gente quiera atesorar la Nueva Constitución como un recordatorio de este momento fundamental. Por eso, el libro de la Nueva Constitución se agota apenas llega a un lugar para ser distribuido. La firma del Presidente le da más valor histórico al momento.

Muestra un acto de familiaridad, el Presidente tiene claro que la política es de las personas, este es un acto importante de acercamiento de los gobernantes con la ciudadanía, algo que se les ha negado históricamente.

Senado aprueba proyecto que rebaja quórum a 4/7 para reformas a la actual Constitución

Nos parece que es positivo, aunque tarde, que la derecha ceda a una de las tantas trabas que tiene la actual constitución para impedir un mañana mejor. Fueron muchos años de espera intentando este cambio y sólo aceptaron ante la amenaza de perder sus privilegios con la Nueva Constitución.

Este hecho deja claro que siempre se han podido construir mayorías para los cambios y realmente nunca han querido. Y esto va a seguir así, esto es solo una respuesta ante el miedo a que se cambie la Constitución de los Abusos.

Esto, no cambia las opciones de la papeleta, sigue siendo apruebo o rechazo, y muestra que el rechazo no tiene certezas ni un plan si gana, algunos creen que el congreso será quien haga las transformaciones al ritmo de la derecha, mientras otros aceptan que debería ser una nueva convención y otros no tienen interés en cambiar la constitución. Lo único claro es que el rechazo es una opción de incertidumbre manteniéndonos en la crisis que estamos y que nunca ha tenido realmente ganas de hacer los cambios.