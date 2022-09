Velarde por Senado en el acuerdo oficialista: "No se resguarda la bicameralidad en este documento"

"Aquí no se resguarda la bicameralidad en este documento. Lo que se resguarda es la autonomía del poder legislativo", manifestó el presidente de Comunes en T13 Noche.

Tras dos días de reunión, el oficialismo llegó a un acuerdo constitucional de cara al encuentro que tendrá con Chile Vamos este jueves, en el marco de un nuevo proceso constituyente.

La propuesta oficialista marca un aspecto importante con respecto al sistema político: cierra la puerta a la práctica de la eliminación del Senado, resguardando los poderes del Estado como los conocemos.

Incluso, algunos interpretaron como que se les cierra la puerta a los sistemas de justicia del texto rechazado.

El presidente de Comunes, Marco Velarde, conversó sobre este tema en una nueva edición de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.

Tras ser consultado sobre este punto, Marco Velarde respondió que "cuando se habla en el documento sobre la separación de poderes, no se está resguardando ese lado. Yo no estoy poniendo en cuestión ahora que el Senado vaya a existir o no. Yo creo que es una discusión que tenemos que dar en el proceso constituyente que viene".

"Vamos a hacer una reflexión sobre lo que fue este proceso constituyente, pero es una discusión que vamos a dar cuando este proceso se abra. Pero aquí no se resguarda la bicameralidad en este documento . Lo que se resguarda es la autonomía del poder legislativo", manifestó.

Con respecto al poder judicial, cuando se lee el documento, de alguna manera se contrapone con lo que planteaba la propuesta rechazada el 4 de septiembre sobre los sistemas de justicias.

Sobre si están seguros desde su partido en mantener el poder judicial como está actualmente, el presidente de Comunes manifestó "resguardamos la autonomía del poder judicial. Yo creo que eso también estaba resguardado en el proceso anterior, solo que estaba enmarcado en sistemas de justicias que también estaban aplicados a otros sistemas de justicias".

"Pero esa es una discusión que evidentemente tenemos que dar. Acá hay toda una reflexión que tenemos que dar. Esto es una de las cosas que más despertó dudas en la ciudadanía. En base a un diagnóstico y a la reflexión que tenemos que dar, vamos a ver si es posible o no incorporarlo", indicó.

"Pero lo concreto y lo que hemos pensado por lo menos desde el Frente Amplio, conversando con nuestras otras directivas, es que quizás, esta nueva Constitución tiene que ser de principios, de mínimos, no una discusión tan programática como fue la anterior", aseveró.

"Entonces aquí lo que queremos resguardar, por lo menos nosotros, es un Estado social democrático de derecho para resguardar nuestros derechos sociales, también la descentralización, la paridad. Creo que son cosas importantes que hay que considerar en esta nueva Constitución que va a ser reducida en tiempos, y también creo que será reducida en contenidos", afirmó.

"Lo importante es que resguarde la estabilidad de nuestro país. Que nos permita crecer, desarrollarnos. Creo que eso tiene que ser lo importante que tenemos que preservar en este nuevo proceso constitucional", finalizó.