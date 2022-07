Advierten error de redacción en artículo de la propuesta de nueva Constitución

La ciudadanía deberá participar de un plebiscito el 4 de septiembre donde señalará si "Aprueba" o "Rechaza" el texto desarrollado por la Convención Constitucional.

El periodista Juan Vallejos publicó, la noche de este lunes, un video donde advertía un supuesto error en uno de los artículos de la propuesta de nueva Constitución presentada por la Convención Constitucional.

Dicho borrador fue entregado a la ciudadanía a comienzos de julio y deberá ser votado en el plebiscito del próximo 4 de septiembre donde la ciudadanía deberá decibir si "Aprueba" o "Rechaza" dicho texto.

En particular, el error advertido por Vallejos tiene que ver con el artículo 116 que se encuentra en la página 40 del borrador en el apartado de "Nacionalidad y ciudadanía".

Se señala que una de las causales para perder la nacionalidad chilena es la "cancelación de la carta de nacionalización, SALVO que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último, no será aplicable a niñas, niños y adolescentes".

Al respecto, la ex convencional Tammy Pustilnick afirmó que "efectivamente hay un error de redacción que genera confusión: si te revocan la carta de nacionalización y quedas en situación de apátrida, no pierdes la nacionalidad, salvo la hayas obtenido x declaración falsa o fraude, en cuyo caso aún cd quedes en situación de apátrida la pierdes".

Esto último eso si, no procede en el caso de NNA.

Es importante la autocrítica, y aquí tenemos un ejemplo claro de artículo que no quedó bien redactado y debe ser de aquellas “reformas obvias” en caso de aprobarse la propuesta.

Un abrazo Juan! — Tammy Pustilnick (@T_Pustilnick) July 19, 2022

Por otro lado, el convencional Mauricio Daza recalcó que "no se puede cancelar algo que no se ha dado".

"Una carta de nacionalización falsa no existe jurídicamente y no produce efectos válidos. Por lo tanto nunca se pierde, porque nunca se obtuvo... así que no hay nada 'interesante' en el supuesto 'error'", recalcó.

No se puede cancelar algo que no se ha dado. Una carta de nacionalización falsa no existe jurídicamente, y no produce efectos válidos. Por lo tanto nunca se pierde, porque nunca se obtuvo… así que no hay nada “interesante” en el supuesto “error”… 😅🤦🏻‍♂️ — Mauricio Daza (@mdaza_abogado) July 19, 2022