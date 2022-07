Ex Presidenta Bachelet llega a Chile tras ratificar su apoyo al Apruebo

La ex Mandataria arribó al país luego de ratificar su voto en el plebiscito constitucional y luego de participar en actividades de la ONU en Perú.

En horas de esta tarde, la ex Presidenta Michelle Bachelet arribó al país, luego de participar en una actividad como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Perú,

La ex mandataria llegó en un vuelo proveniente de Lima y cuya llegada estaba agendada para las 19:20 horas de este miércoles.

La llegada de Bachelet se produce luego de las palabras que emitió durante esta jornada en relación al plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre.

Sobre este punto, ratificó durante este día que votará Apruebo en la votación, al señalar que tiene "una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre, lo he dicho antes, estoy por el apruebo".

"Lo he dicho también, en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice 'no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé'. Entonces, yo sí estoy con el Apruebo", añadió.

El gobierno también se pronunció sobre sus palabras. La vocera Camila Vallejo sostuvo que "como gobierno respetamos todas las posiciones. Evidentemente, los liderazgos que han jugado un rol en nuestro país tienen una opinión que tiene peso en la sociedad, que es reconocida, que es parte de los debates que instalan los propios medios de comunicación también".

"Pero, como una ciudadana más de nuestro país , la verdad es que va a ejercer su derecho a voto como corresponde, en igualdad de condiciones que el resto", sentenció la secretaria de Estado.