Ex Presidenta Bachelet ratifica postura de cara al plebiscito: "Estoy por el Apruebo"

En el plebiscito del 4 de septiembre la ciudadanía deberá decir si aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución redactada por los integrantes de la Convención Constitucional.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, reiteró que está por el "Apruebo" ante el plebiscito de septiembre que se realizará en Chile.

Se trata de un plebiscito cuya participación es obligatoria y que se realizará el domingo 4 de septiembre, donde la ciudadanía deberá decir si aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución presentada por la Convención Constitucional.

Durante una conferencia de prensa de la ONU en Perú, Bachelet afirmó tener "una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre, lo he dicho antes, estoy por el apruebo".

"Lo he dicho también, en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice 'no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé'. Entonces, yo sí estoy con el Apruebo", recalcó la ex Mandataria.

Además señaló que no volvería a postular para dirigir al país desde La Moneda. "No tengo ninguna intención de volver a postular a ser Presidenta de la República, eso se lo puedo decir de inmediato", señaló.