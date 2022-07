Fontaine: "Esta Constitución es confusa, ambigua. Permite muchas interpretaciones, está mal hecha"

Por Macarena Faunes COMPARTIR



viernes 29, julio 2022 2:40 Hrs

"El Rechazo es la unidad de Chile en la esperanza de una Constitución mejor. Es también la posibilidad de encontrar un Chile que no signifique un despegue social y económico, no como esta Constitución mal hecha que nos va a conducir a la zanja, a la mediocridad", indicó el ex convencional en T13 Noche.