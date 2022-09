Carolina Goic y resultado del Plebiscito: "Este fue un Estallido Social con una sabiduría infinita"

"Este texto no logró dividir a los chilenos y esa es una súper buena noticia", señaló la parlamentaria.

La senadora Carolina Goic (DC) afirmó que lo ocurrido en el Plebiscito "fue un 'Estallido Social' con una sabiduría infinita".

En diálogo con Canal 13, la parlamentaria fue consultada sobre el resultado de la consulta ciudadana, que dio como ganador al rechazo a la propuesta de nueva Constitución, señalando que "creo que lo que vivimos hoy fue un Estallido Social, con todas sus letras ".

"Este fue un Estallido Social con una sabiduría infinita del pueblo de Chile, que no lo hizo con violencia, no lo hizo quemando el metro, agrediendo, sino que lo hizo con el lápiz. Con el lápiz", sostuvo.

Y, de paso, apuntó que "esa es la contundencia del resultado de hoy. Dijo no, no queremos esto y eso hay que escucharlo, y todos, a mí lo que me alegra hoy día es la contundencia del resultado, que todo el mundo prácticamente salió y votó".

Por otra parte, la senadora Goic apuntó que "aquí hay que hacer los aprendizajes (...) esto no significa que sigamos en la lógica del pasado. Aquí, si algo quedó claro, es que la lógica Rechazo-Apruebo y derecha-izquierda quedó superada".