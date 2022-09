Matthei asegura que cumplirán compromiso por nueva Constitución: “Con paridad y con una Convención”

La alcaldesa de Providencia aseguró que su sector político cumplirá el compromiso de continuar el proceso constituyente, tras la contundente victoria del Rechazo en el plebiscito de salida.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), aseguró que su sector político va a cumplir con las promesas de la campaña del Rechazo y que trabajarán por la elaboración de una nueva Constitución con condiciones similares a la propuesta que fue desechada este domingo.

La excandidata presidencial aseguró que, tras la contundente victoria del Rechazo, estarán disponibles para dar curso a la composición de una nueva Convención Constitucional que tenga paridad , para que elabore una nueva propuesta.

“Vamos a cumplir con los compromisos absolutamente. Que a nadie le quepa la menor duda. Habíamos dicho que fuera por un punto, o por veinte puntos, íbamos a cumplir igual y lo vamos a hacer; con paridad, con nueva Constitución, con una Convención porque esto no puede ser cocinado en grupos pequeños, y eso se va a cumplir”, aseguró en conversación con Radiografía Constitucional de T13.

Matthei abordó la posibilidad de que algunos sectores de la derecha no quieran iniciar un nuevo proceso constituyente, pero aseguró que eso no sería un problema porque con la rebaja de los quórum máximos a cuatro séptimos (4/7) se podrían alcanzar acuerdos.

Matthei se compromete con una nueva Constitución

“Es posible que algunos que estuvieron por el Rechazo no quieran sentarse. No importa, no se necesita que se sienten todos, y puede ser que algunos que estuvieron por el Apruebo tampoco quieran sentarse y tampoco importa. Porque los cuatro séptimos (4/7) lo podemos lograr con la gente que está en el medio”, enfatizó.

“Esta es la última oportunidad que tenemos. Tenemos que poner todo arriba de la mesa para poder encontrar consensos”, añadió.