Chahuán e Insulza analizan los "bordes" del proceso constituyente tras el triunfo del Rechazo

Los senadores Francisco Chahuán (RN) y José Miguel Insulza (PS), fueron los invitados a un nuevo capítulo de "Chile después del plebiscito", en donde debatieron sobre el proceso constituyente y lo que se viene para Chile tras del triunfo del Rechazo.

El domingo 4 de septiembre se llevó a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía rechazó la propuesta de nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional durante este año.

Desde el triunfo del Rechazo, mucho se ha especulado de los "bordes" que debería tener este nuevo proceso constitucional para concluir con la redacción de una Carta Magna que represente a todos los chilenos.

Desde el oficialismo han manifestado que más que "bordes", son contenidos, y que los partidos de Chile Vamos habría "pasado de la raya". Sobre esto, el senador Chahuán manifestó que "nosotros hemos dicho claramente que después del 4 de septiembre, en donde el 62% de los chilenos dijo no a un proyecto de Constitución elaborado por la convención, que dividía a los chilenos, es claro y categórico que hay que tener principios orientadores tal como lo tenía el anterior proceso, que tuvo cuatro principios orientadores".

"Nosotros creemos claramente que lo que tenemos que evitar es un mecanismo similar al de la Convención Constitucional que, sin lugar a dudas, dividió a los chilenos. No fue capaz de entender que la Constitución normativa tiene que guardar relación con la Constitución sociológica del país. Por eso fue rechazada de manera contundente", afirmó.

"Hemos dicho que vamos a cumplir con la palabra empeñada que dijimos antes, durante y después de la elección. Vamos a cumplir con nuestro compromiso de los 10 principios inspiradores, entre ellos un estado social y democrático de derecho, aumentar los derechos sociales, posibilitar una economía social de mercado al servicio de las personas, pero por sobre todo, entender que acá se requiere dar seguridad y certezas a los chilenos", señaló.

"Hemos hecho una propuesta al conclave de presidentes de partidos con representación parlamentaria. Claramente, esos temas no son intratables. Es un principio de conversación, y yo creo que hay que valorarlo en ese contexto", agregó.

"Acá tenemos que demostrar que la política está al servicio de las personas. Tenemos que demostrar que la política tiene musculatura para generar un acuerdo político que sea capaz, en definitiva, de entender que está al servicio de las personas. Por tanto, que es posible llegar a acuerdos y consensos", señaló.

Por su parte, el senador José Miguel Insulza aclaró que no se trata de "bordes", sino que más bien de límites.

"Yo estoy de acuerdo con que existan. Por ejemplo, la retención de los poderes del estado como están, eso es un borde. No digo que sean exactamente igual. Lo que digo que es un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Eso debe existir", comentó.

"No empecemos a legislar de antemano. Una cosa es decir que hay cosas que no vamos a transgredir de ninguna manera. No empecemos a tratar de poner en el acuerdo los principios que tienen que estar en la Constitución", señaló.

"Si alguien quiere un Estado subsidiario, que diga Estado subsidiario la Constitución. Esta no lo dice exactamente. Lo trasluce porque se preocupa más en los derechos de quién puede tener derecho a estudiar. En general, yo diría que ese tipo de cosas debería ser lo que debería discutir la convención", indicó.

"Una cosa eso sí. Esa Constitución no era una extensión de la que tenía esta. La Constitución es para sentar principios generales, fijar derechos y para organizar poderes del Estado", finalizó.