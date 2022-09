Chahuán (RN): "Había un proyecto ideológico de extrema izquierda, el que fue derrotado"

El senador y presidente de Renovación Nacional enfatizó el compromiso de su sector "por una buena y nueva Constitución, como lo dijimos de un comienzo".

Luego de la victoria de la opción Rechazo en el plebiscito constitucional, el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, señaló en Tele13 Radio que sigue habiendo compromiso por una nueva Constitución.

Chahuán habló de "ratificar nuestro compromiso por una buena y nueva Constitución como lo dijimos desde un comienzo" y señaló que en la elección "triunfó el sentido común".

"Se dejó atrás la polarización. Esta es la primera vez, desde el año 88 en que la centroizquierda y la centroderecha comparten un mismo carril para rechazar un mal proyecto de constitución", manifestó.

Chahuán enfatizó en el "carácter transversal" de la votación que dio al rechazo sobre un 61% de las preferencias.

Agencia Uno - Plebiscito 2022 Lee También > Revisa aquí los resultados comuna por comuna del Plebiscito 2022

"Este es un triunfo que se debe a los ciudadanos, que se debe esencialmente a los ciudadanos porque los ciudadanos no quieren un proyecto de plurinacionalidad, no quieren un proyecto que los segregue, no quieren un proyecto que debilite al Estado para combatir la delincuencia, no quieren un Estado que debilite las herramientas para combatir el terrorismo en la macrozona sur. Se requiere un Estado que sea capaz de garantizar las libertades de los chilenos", dijo después.

En ese punto, Chahuán planteó que "había un proyecto ideológico, el que fue derrotado, un proyecto ideológico de extrema izquierda".

Francisco Chahuán también apuntó al futuro del gobierno del Presidente Gabriel Boric y señaló que para proyectos como la reforma de salud no tiene los votos. "El gobierno o tiene sentido de realidad respecto de lo que tiene votos en el parlamento o finalmente va a terminar rebarajando su propio programa".