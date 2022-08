Detención de Llaitul y sistema indígena marcan duro choque entre ex convencionales Atria y Chahín

Los ex convencionales Fernando Atria (Frente Amplio) y Fuad Chahín (DC), tuvieron un duro choque en un nuevo capítulo de "Tú Decides", donde debatieron sobre el proceso constituyente y cómo afectaría la detención del líder de la CAM al plebiscito de salida.

Quedan dos semanas para que se lleve a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía votará Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial el pasado 4 de julio.

Este miércoles, el Ministerio Público logró la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

El arresto se produjo a raíz de una investigación de la Fiscalía generada por una denuncia por Ley de Seguridad Interior del Estado que presentó el gobierno en 2020.

La detención fue realizada por funcionarios de la Policía de Investigaciones en Cañete, en virtud de una orden concedida por el Juzgado de Garantía de Temuco.

Tras ser consultado sobre si la detención beneficia al Apruebo o al Rechazo el próximo 4 de septiembre, el ex convencional Chaín manifestó que "no hay que sacar un cálculo con esto. Creo que aquí se demuestra una inconsistencia. Hoy día está preso Héctor Llaitul porque hubo una querella el año 2020 por la Ley de Seguridad del Estado, la misma ley que hoy día este Gobierno se niega a aplicar".

"Y que además Fernando Atria, cuando era convencional, el 8 de julio del año 2021, lo que hizo fue firmar una declaración , que aprobó el pleno, en que entre otras cosas, pedía que se desistiera todas las querellas por Ley de Seguridad del Estado", indicó.

"Entre esas querellas que estaban ahí vigentes está la que justamente ha permitido hoy día la captura de Héctor Llaitul. Por lo tanto, a mi juicio, esa actitud condescendiente con la violencia, terrorismo y ese tipo de prácticas. La misma declaración en que se pedía la libertad a los presos de la revuelta es la que Fernando firmó el 8 de julio el año 2021 para pedir que se levantara la querella por Ley de Seguridad del Estado que permitió hoy día la captura de Héctor Llaitul", manifestó.

Tras ser consultado sobre si su firma a esta declaración fue un error, el ex convencional Atria manifestó que "no, yo creo que esa declaración fue importante para que pudiera continuar el proceso constituyente y la convención".

"En todo caso, la detención de Héctor Llaitul hoy día no es solo por los delitos de Ley de Seguridad Interior del Estado, también es producto del robo de madera y usurpación, que son delitos comunes. Por lo tanto, no habría afectado el retiro de las querellas", afirmó.

"Pero creo que fue una cuestión que se debía hacer, que permitió que la convención avanzara y tuviera éxito en el cumplimiento de su mandato", agregó.

Sobre si siente que la detención de Héctor Llaitul beneficia a la opción del Apruebo, Fernando Atria respondió que "yo creo que esto es parte de un desarrollo normal dentro de un proceso penal. Llama la atención que si estas querellas ya se habían presentado hace más de dos años, solo ahora ocurra. Pero creo que es una buena señal, que avance. No creo que sea un beneficio particular para alguno o para otro. Creo que es una buena señal dada la situación en la que estamos hoy en día".

Sistema indígena

Uno de los temas que más controversias ha generado en la propuesta de nueva Constitución es el sistema indígena. Sobre este, el ex convencional Fernando Atria manifestó que "la Constitución dispone que los sistemas de justicia indígena deben respetar los derechos fundamentales y los derechos humanos".

"De los primeros derechos fundamentales está el artículo N° 112 y el principio de legalidad. El principio de legalidad exige que para que existan delitos o penas, tiene que haber ley, y la ley la dicta el poder legislativo. No hay ley indígena. Los sistemas indígenas son sistemas de costumbres. La costumbre no es ley", indicó.

"Por lo tanto, la idea de que la justicia indígena va a hacer una justicia penal y que se va a poder ir a reclamar a la Corte Constitucional, creo yo que es totalmente imaginario", aseveró.

Ante esto, el ex convencional Chahín respondió que "no es imaginario, porque esos delitos están en la ley. El robo de madera está en la ley. Por lo tanto, se cumple con el principio de legalidad que está tipificado en la ley. Efectivamente, la ley que sanciona las conductas terroristas tiene un tipo penal".

"La Ley de Seguridad del Estado en su versión, tiene dos capítulos, Seguridad Interior y Seguridad Exterior. En la Seguridad Interior, que es el capítulo que aplica en estos casos, establece tipos penales. Por lo tanto, se cumple perfectamente con el principio de legalidad y de tipicidad de los delitos, si es que estos mismos delitos que ya están tanto en el código penal como en legislaciones particulares. El día de mañana, en lugar de ser juzgados por los tribunales del sistema nacional de justicia, son juzgados en la justicia indígena", manifestó.

El ex convencional Fernando Atria contestó que "eso no tiene sentido, porque el sentido de la justicia indígena es parte del reconocimiento de los pueblos indígenas. Es el reconocimiento de sus culturas, tradiciones y costumbres. Estas no son sus culturas, tradiciones y costumbres, son la ley".

"No tiene sentido alegar eso porque tiene suficiente lógica el reconocimiento de la justicia indígena, que es parte del reconocimiento general que ha sido imposible por 30 años de los pueblos indígenas", indicó.

"Entonces, al reconocer la cultura, las diferencias culturales, y la existencia de una tradición y costumbre indígena, se está reconociendo la posibilidad de que ellos la usen para solucionar sus conflictos. Es absurdo reconocer esa cultura para que apliquen normas que no son parte de esa cultura", señaló.