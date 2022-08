Diputado Eric Aedo (DC) señala que el proceso constituyente "no es una lucha religiosa"

"A veces se ha querido plantear casi como una lucha religiosa, casi como una cuestión dogmática. Que los que votan A son buenos y los que votan B son malos. Eso me parece que es un tremendo error", indicó el jefe de la bancada de diputados DC en T13 Noche.

Quedan dos semanas para que se lleve a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía votará Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial el pasado 4 de julio.

Durante este martes, se filtró una propuesta del PPD respecto de cómo podría ser una futura convención en el caso de que gane el Rechazo, entendiendo que sería redundante preguntar si se quiere o no una nueva Constitución, por lo que se entraría de lleno al fondo.

En esta iniciativa existen diversos criterios, como por ejemplo, una Convención más acotada con 100 miembros (55 menos de los actuales), menos escaños acotados y listas de independientes distintas a las que se presentaron este año.

El jefe de la bancada de diputados de la DC, Eric Aedo, conversó sobre este tema en una nueva edición de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.

Tras ser consultado el por qué esta propuesta no tuvo consenso en los partidos oficialistas, el parlamentario respondió que fue porque "leyeron que esta propuesta estaba muy enfocada en el triunfo del Rechazo, y que eso le quitaba fortaleza al Apruebo. Me da la impresión que fueron más bien en esa línea las críticas".

"También hay una opinión del Presidente del PC, Guillermo Teillier, que dice que esto se tiene que repetir de la misma manera. Me parece que eso está muy fuera de la realidad, porque una de las cosas que ha golpeado al proceso constitucional es la mala opinión pública que quedó respecto a lo que fue el trabajo de los constituyentes. Repetir lo mismo exactamente igual me parece que es algo que no le hace sentido a los chilenos y chilenas", indicó.

"Para mí hay puntos que plantea el PPD que parecen atendibles, pero entiendo que luego de los resultados del plebiscito, en la eventualidad de que gane el Rechazo, esta conversación entre La Moneda y el parlamento se va a abrir. Yo sí creo que hay un amplio consenso en que la nueva Constitución se tiene que seguir escribiendo a través de una asamblea constituyente, paritaria y elegida", señaló.

¿Cómo se rearticula la DC después del 4 de septiembre?

A pesar de que la falange ya declaró su apoyo institucional al Apruebo en el plebiscito de salida, algunos personeros del partido, como Ximena Rincón, han manifestado que de igual manera votarán Rechazo en las urnas, generando roces al interior de la DC.

Sobre esto, el parlamentario afirmó que "yo creo que hay cosas que siempre son buenas aclarar. La votación del 4 de septiembre es con respecto a un texto constitucional. Si uno en conciencia considera que ese texto es apropiado, eso es fundamental y lo dijo la propia junta de la Democracia Cristiana: aquí no estamos votando un dogma religioso. Cada uno de los chilenos y chilenas que asista a votar este 4 de septiembre estamos simplemente entregando opinión respecto de que si el texto cumple nuestras expectativas y creemos que ayuda al país en los próximos 40 años. Eso es lo que vamos a votar".

" Esto no es una lucha religiosa , y a veces se ha querido plantear casi como una lucha religiosa, casi como una cuestión dogmática. Que los que votan A son buenos y los que votan B son malos. Eso me parece que es un tremendo error", indicó.

"Nosotros lo hemos dicho e incluso el propio Presidente Boric, el resultado del 4 de septiembre no debe arrojar ni vencedores ni vencidos. Eso vale también al interior de la DC. Ese 4 de septiembre no puede haber en la DC vencedores ni vencidos", manifestó.

"Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar porque más allá del resultado, a partir del 5 de septiembre, si gana el Rechazo, hay que reiniciar el proceso de rescribir una nueva Constitución. Si gana el Apruebo, en el Congreso se van a debatir las ideas y las leyes para poder implementar esa nueva Constitución. Esa es la pequeña gran tarea que viene", aseveró.

"Yo invito a la DC y a cada uno de sus militantes a no perder el tiempo y la energía en rencillas, en tratar de imponer ideas, sino que trabajemos por el bien del país", finalizó.

