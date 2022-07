Diputado Miguel Mellado (RN): "El Presidente se transformó en el jefe de campaña del Apruebo"

"El Gobierno entero no está gobernando para los chilenos, están en una campaña para el Apruebo", afirmó el diputado RN en T13 Noche.

La noche de este jueves, el Presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión con la ex Presidenta Michelle Bachelet a casi dos meses del plebiscito de salida.

El encuentro tuvo lugar en la casa de la ex mandataria, ubicada en la comuna de La Reina, y duró cerca de tres horas y media. El Presidente Boric llegó a su domicilio alrededor de las 20:30 horas y se retiró a las 23:50 horas, sin emitir detalles de la reunión a la prensa.

Recordemos que Michelle Bachelet llegó a territorio nacional la tarde noche de este jueves, tras anunciar el miércoles durante su visita a Perú que votará Apruebo el 4 de septiembre.

El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, se refirió al proceso constituyente en una nueva edición de T13 Noche junto a Álvaro Paci.

Sobre esta reunión, el parlamentario manifestó que "hace rato que Gabriel Boric está volviendo a los 30 años que él había rasgado y botado a la basura, parece que ahora le están sirviendo".

El diputado argumentó su opinión recordando "sus idas y reuniones con Ricardo Lagos, donde dice que es un estadista y que no volverá hacia atrás".

"Y con Michelle Bachelet ya es segunda vez que va a golpearle las puertas para aprender de ella. Ojalá que aprenda harto sí, porque la verdad es que no lo ha hecho muy bien este chiquillo en La Moneda . Y si tiene que volver donde los referentes que él mismo escupía desde el Congreso, y decía que le habían hecho mal la pega y que ellos lo iban a hacer muy bien, yo creo que esto lo llama a tener una humildad y a tragarse esas palabras que el Frente Amplio siempre dijo con la Concertación", ejemplificó.

"Yo creo que la Concertación tuvo los 30 últimos mejores años de democracia. El Frente Amplio llegó pateando las piedras diciendo que ellos lo iban a hacer mejor y miren cómo están, cómo está el país", agregó.

El impacto de Michelle Bachelet al Apruebo

Tras ser consultado sobre el impacto que podría tener la llegada de la ex Presidenta Michelle Bachelet al país a favor de la opción del Apruebo, el diputado afirmó que "el impacto que puede tener Michelle Bachelet no creo que sea mucho. Sí el impacto que están haciendo, porque están desatados, los ministros, los seremis, los subsecretarios. El Gobierno entero no está gobernando para los chilenos, están en una campaña para el Apruebo".

" Boric se unió como jefe de campaña del Apruebo . Unió su Gobierno como jefe de campaña. Entonces, en un mes no va a haber Gobierno, va a haber campaña política desde el Gobierno hacia usted", afirmó.

"No van a solucionar el tema de la salud, las listas de espera, las operaciones, las vacaciones, nada. Quizás, el Ministerio de Educación dará una semana más de vacaciones para seguir en campaña", aseguró.

"La verdad es que me parece tremendo desde el Presidente de la República que fue electo para gobernar el país y sacarlo adelante. Estamos en una crisis, una inflación desatada. El mismo ministro de Hacienda dice que vamos a estar en recesión y no coloca ninguna medida para esto. Entonces, ¿Dónde está el piloto? El piloto está en campaña", señaló.

"Eso se vio hoy día en la tarde, donde dejó hablar a una dirigenta que espeta algunas cosas a un periodista, que hace una pregunta bien hecha, y se coloca ahí para poder enfrentarse con un periodista. Eso tampoco se hace. O él se está colocando al estilo de la Tía Pikachu en la escritura de la Constitución y él también quiere dar su firma en el documento. Eso lo lamento", finalizó.

