Diputado Mirosevic: “El camino del Rechazo es una pelotera, no nos vamos a poner de acuerdo”

En conversación con el programa Semana Política de T13 En Vivo, uno de los coordinadores de la campaña por el Apruebo de cara al plebiscito del 4 de septiembre aseguró que las mejoras a la Constitución serían mucho más fácil de hacer en caso de que gane su opción.

El diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic, quien además es uno de los coordinadores de la campaña por el Apruebo de cara al plebiscito del 4 de septiembre, aseguró que una victoria de la opción Rechazo sería “una pelotera” para continuar con el camino constitucional.

En conversación con el programa de T13 En Vivo Semana Política , Mirosevic aseguró que el Rechazo “es un retroceso”, pero además enfatizó en que sería poco práctico para continuar el camino constitucional que representantes de la propia derecha han dicho que debería continuar.

“Ya hemos hecho la tarea más difícil, la tarea histórica, la de ponerse de acuerdo. Yo soy partidario del Apruebo para mejorar, pero no son diferencias de primer orden. Lo que las familias chilenas ganan con este texto, eso sí es de primer orden”, dijo el parlamentario.

“En cambio, si le incorporamos o no el Estado de Excepción a la Constitución; yo digo incorporémoslo, nos vamos a demorar cinco minutos. En cambio, el camino del Rechazo, eso sí es una pelotera, porque no nos vamos a poner de acuerdo en cuál es el mecanismo parta continuar, y otros como el Partido Republicano, quiere que esto muera acá”, añadió.

El diputado Mirosevic ha marcado sus diferencias con la diputada del Partido Comunista Karol Cariola, la otra coordinadora de la campaña del Apruebo, aunque fue enfático en decir que estas diferencias son mínimas.

“Si habrá que hacerle mejoras, hay que hacerle mejoras. Yo he estado conversando con diversos sectores y hay bastante consenso de que este no es un texto intocable. Pero en la comparación con la vieja Constitución, no hay donde perderse”, opinó.

“Son los partidos los que tienen que ponerse de acuerdo. En la gran familia del Apruebo hay una gran diversidad, cada uno puede tener sensibilidades distintas, pero no son diferencias de fondo”, agregó.