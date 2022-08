Diputado republicano y cuestionamientos al Servel: "Apoyamos completamente a Gonzalo de la Carrera"

El parlamentario Juan Irarrázabal asegura que su controvertido colega "tiene su propio estilo para hacer las cosas, pero en temas de fondo estamos de acuerdo". Además refuerza los cuestionamientos al órgano electoral y adelanta que esas críticas le permitirán tener más apoderados de mesa para el plebiscito.

Las duras y polémicas críticas del diputado independiente Gonzalo de la Carrera al Servel se han tomado la agenda de los últimos días. En las últimas horas, el Presidente Gabriel Boric salió a cuestionar al parlamentario y a defender el trabajo del organismo. De la Carrera, en tanto, ha sido duramente cuestionado por el oficialismo, mientras que distintos parlamentarios de Chile Vamos han tomado distancia de sus críticas y de los mensajes que ha publicado en Twitter en los últimos días.

En la bancada republicana, sin embargo, la situación parece ser distinta. De la Carrera tiene una relación cercana con dicho comité, pese a que renunció al partido tras la segunda vuelta presidencial. Pese a todo, el diputado republicano Juan Irarrázabal refuerza el respaldo al controvertido legislador, secundando además las críticas al Servel.

—¿Usted comparte los cuestionamientos al Servel sobre el padrón que hace su par de la bancada Gonzalo de la Carrera? El tema ha ido escalando, el PS pidió que le hagan exámenes psicológicos al repudiar su tuit sobre Detenidos Desaparecidos.

—Gonzalo tiene su propio estilo para hacer las cosas, uno puede compartirlo o no, pero en temas de fondo estamos de acuerdo. La gestión del Servel ha sido completamente desastrosa no por este punto en particular sino en general, sino piense en la rendición de cuentas de Karina Oliva, la junta de firmas del notario muerto, ahora la designación de los vocales. Todo lo que pasa en el Servel tiene ruido, lamentablemente no es la institución seria que era hace un tiempo. Por eso nosotros estamos vigilantes al respecto. Ahora, sobre la publicación de Twitter de Gonzalo, nunca hubo ánimo de él y así lo acaba de aclarar en una declaración de referirse a detenidos desaparecidos. Era simplemente en su modo irónico, su sarcasmo, referirse a los votantes que han fallecido y que mágicamente pueden votar. Ojalá que no voten, entre comillas, para que no se deslegitime la elección.

—¿De La Carrera no genera incomodidad en la bancada?

—En cuestiones de formas tenemos distintos estilos, nos respetamos unos a otros, pero en esta pasada apoyamos completamente a Gonzalo de la Carrera.

—El Presidente Boric dijo que ustedes actúan de ‘manual’ y que desconfían de la democracia.

—No me hago cargo de interpretaciones del Presidente.

—¿No cree que este hecho puede perjudicar al Rechazo, o que puede ser contraproducente, pues, de ganar, ustedes a priori están deslegitimando la institución que vela por ese proceso?

—Al contrario. Los cuestionamientos al Servel que han surgido nos va a ayudar en la campaña, porque van a surgir más apoderados. Ya sabemos que no podemos confiar en el Servel y en su gestión, porque ha sido mediocre y no solo por esta situación sino por una larga historia de polémicas. Nosotros esperamos tener muchos apoderados para que sea la ciudadanía la que vele efectivamente por el proceso.