Evitar plebiscito si gana el Rechazo: senadores RN abren debate por comisión de expertos

viernes 22, julio 2022

Aunque la dirigencia de Chile Vamos ha evitado amarrarse a un mecanismo específico antes del 4 de septiembre, el tema ya es planteado por parlamentarios de RN. “A mí no me gusta un plebiscito de entrada (para definir el mecanismo), porque la gente no quiere seguir en elecciones. (...) Lo que sí de todas maneras tiene que haber es un plebiscito de salida”, dice el senador Ossandón a T13.CL.