Senador Castro (ind. RN) y eventual triunfo del Rechazo: “No tiene sentido un nuevo plebiscito”

El parlamentario -impulsor de que una comisión de expertos redacte un texto constitucional post 4 de septiembre- afirma que Chile Vamos equivoca la estrategia al no zanjar desde ya un mecanismo para una nueva carta Magna, en caso de que se decline el texto propuesto por la Convención Constitucional. “Estamos convencidos de que si la opción Rechazo sale vencedora hay que hacer un nuevo proceso, pero con expertos”, dice en entrevista con T13.CL.

El senador independiente del comité de RN, Juan Castro, es impulsor de una reforma constitucional que propone, desde ya, habilitar a un comité de expertos para que, en caso de que triunfe el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, sea ese grupo el que redacte un nuevo texto.

Sin embargo, el proyecto de ley -que habilita a los rectores a elegir académicos de todo el país y que fue presentado el pasado 29 de junio- no ha tenido movimientos en el Senado.

Ahora, en todo caso, el escenario es distinto. El Presidente Gabriel Boric, justo hace una semana, dio vuelta el tablero político y dijo que debía haber una nueva Convención Constitucional, en caso de que triunfe el Rechazo en el referéndum.

En entrevista con T13.CL, el senador desarrolla una idea que, dice, la ve mayoritaria en su comité de RN: no pasar de nuevo por un plebiscito de entrada para zanjar el mecanismo para redactar otra Carta Magna (ver nota relacionada).

Agencia Uno Lee También > Evitar plebiscito si gana el Rechazo: senadores RN abren debate por comisión de expertos

—Usted, que, junto a la senadora Carmen Gloria Aravena (indep-RN), presentó esta reforma constitucional, ¿ve ahora más o menos apoyo a su opción? Las encuestas lo respaldan, pero las directivas de Chile Vamos no se han querido casar con un mecanismo.

—Sí, bueno, hemos conversado con varios senadores de RN y de otras bancadas y yo veo que son muchos los que están convencidos de que la mejor opción es que sea un comité de expertos, especialistas, académicos de universidades, expertos en derecho constitucional, quienes son los que saben lo que es una Constitución. Yo veo que los senadores están por esa opción mientras otros dicen que hay que llamar a un nuevo referendo. Luego de ver varias encuestas, que muestran mayor apoyo a la comisión de expertos, yo estoy aún más convencido de que esa debería ser la opción para la redacción de un texto constitucional en caso de que se inicie un nuevo proceso constituyente.

—¿Cree que Chile Vamos debe desechar la idea de habilitar un plebiscito para definir mecanismo en caso de que el Rechazo se imponga el 4 de septiembre?

—No tiene sentido un nuevo plebiscito para definir el mecanismo en caso de que gane el Rechazo. Yo creo que, después de la experiencia de la Convención, debe ser un grupo de expertos los que trabajen en una nueva Constitución. Estamos convencidos de que si la opción Rechazo sale vencedora hay que hacer un nuevo proceso, pero con expertos.

—¿La mayoría de los senadores de RN están por esta opción?

—La mayoría de los senadores del comité de RN están por una comisión de expertos, hay otro par de senadores que quieren esperar a ver qué ocurre el 4 de septiembre, o establecer un nuevo plebiscito para consultarle a la gente sobre el mecanismo. En el comité de RN se inclinan por los expertos.

—Pero las directivas de Chile Vamos han empujado no cerrarse a un mecanismo…

—Yo creo que esa es una mala estrategia. Chile Vamos debió plegarse al tiro a un comité de expertos que redacte un texto en un nuevo proceso constituyente.

—Claro, pero lo hacen de algún modo porque el Presidente Boric intentó zanjar desde ya el mecanismo, una segunda convención, algo que no convence a la derecha, sobre todo por características como la representación de los pueblos originarios e independientes…

—El Presidente lo que puede tener es una opinión, pero el poder constituyente lo tiene el Congreso Nacional. Somos los diputados y diputadas, senadores y senadoras, quienes tenemos esa potestad de definir el mecanismo para enfrentar un segundo proceso constituyente. Y yo estoy haciendo fuerza por la comisión de expertos, así como muchos senadores más. Lo central es que en este proceso constituyente se vaya a votar informadamente. Si la opción Rechazo sale vencedora, que la gente tenga la confianza de que vamos a tener una nueva Constitución, pero bien hecha. Ese es el sentido de muchos de nosotros que estamos en el Senado.

—¿Por qué cree que hay que desechar el Congreso y una nueva Convención?

—Si bien el Congreso hoy tiene el poder constituyente, hay un desprestigio de la clase política, entonces, yo espero que los expertos, libremente, vayan resolviendo qué es lo mejor para Chile. Una Constitución es un marco que nos permite enfrentar como ciudadanos al Estado de Chile y eso es lo que nos interesa que sea lo más armonizado posible, donde no existan personas de primera o segunda clase. Los expertos son como los médicos, que sanan a sus pacientes, independiente si son de derecha o de izquierda.

—¿Ve oportunidades para que su reforma constitucional sea discutida en el Senado antes del 4 de septiembre?

—Yo le estoy pidiendo a la comisión de Constitución que lo pongan en tabla, he ido pidiendo a los colegas del comité RN que hagan presión para que lo coloquen en tabla y se discuta. Si aquí lo que hay que hacer es discutir. Aquí uno espera acción de nuestra jefa de comité, que es Paulina Núñez, yo espero que al menos pida en estas reuniones de comité que veamos estos proyectos de ley que son atingentes al momento que estamos viviendo.

—¿Qué opina de los diez compromisos firmados por Chile Vamos con el fin de asegurar y dar credibilidad de que están abiertos a los cambios en el país luego del Rechazo?

—Los vi muy mal, se lo dije a Francisco Chahuán. No tenemos por qué imponer contenidos en caso de que haya un nuevo texto, hay que dar libertad a los expertos para que ellos resuelvan. Ellos conocen muy bien lo que pasa en el país, conocen el pensamiento del pueblo, pueden perfectamente tener libertad para hacer una nueva Constitución.

—Los Republicanos han criticado que Chile Vamos haya renunciado al Estado subsidiario. ¿Cree que el país debe avanzar hacia un Estado social de derecho?

—Los Republicanos tienen una mirada muy diferente a la nuestra, aquí hoy tenemos que ser capaces de incluir un Estado social, creo que el país necesita que el Estado de Chile tenga el deber de cuidar a su gente. El Estado social, sí, de todas maneras, porque el Estado subsidiario ya cumplió un ciclo, el país está en otra. Tenemos que ser capaces de igualar las oportunidades para las personas. Un Estado social de derecho tiene mucha más fuerza que un Estado subsidiario.

—Entonces, ¿los diez compromisos no le molestan por el fondo, sino por la forma o el timing?

—Sí, es el momento. Nosotros no podemos ir pauteando a quienes hagan una nueva y buena Constitución, entonces, si yo estoy pensando en que son los expertos los que deben redactar una nueva Constitución, obviamente que no les vamos a dar la pauta a seguir. Un experto de una universidad conversa con todos los alumnos, sabe perfectamente lo que está pasando. Además siempre hemos dicho que los expertos tienen que ser de todas las universidades del país, desde Arica a Punta Arenas.

—¿No cree que estos compromisos eran necesarios para dar credibilidad a la derecha?

—40 años atrás o 20 años atrás, cuando había políticos de elite, obviamente la forma de ver la vida y la política era muy diferente. Hoy somos senadores que tenemos un sentido social, hemos tenido experiencias de vida muy diferentes, entonces, hay una nueva camada de senadores. Cuando se nos critica de que la centroderecha no ha sido capaz de hacer cambios constitucionales, a mí no me llega. Y a varios no nos llega, porque estamos en otra línea. Nuestra ruta siempre ha sido que la gente tenga mejor calidad de vida y lo vamos a seguir defendiendo.

Por apariciones de Matthei y Codina: “Me parece un tremendo error (…) se creen estrellas”

—¿Cómo ha visto la estrategia de campaña? Los liderazgos de Chile Vamos se centran en señalar que esto es un mal texto y que se necesita una buena y nueva Constitución.

—Todos sabemos que es un mal texto y la gente de centroizquierda también lo sabe; ellos en los pasillos del Congreso nos reconocen que el trabajo que hicieron los constituyentes quedó muy mal hecho y no garantiza una buena convivencia entre los chilenos, eso todos lo reconocemos. Incluso ‘los amarillos’, que están vinculados a las universidades y a la academia, ellos también han criticado este texto, porque saben perfectamente que este es un mal texto. La gente, los ciudadanos tienen que leer y entender lo que significa una Constitución, porque también es parte de la educación cívica que no hemos tenido.

—¿Es partidario de que los políticos estén en segunda línea en esta campaña?

—Soy muy partidario de que estén en la segunda línea, porque no corresponde que los políticos hoy estén defendiendo ideológicamente una postura, todos sabemos que lo que están haciendo muchos de ellos es defendiendo un sector ideológico, no un texto, porque ellos saben que el texto es malo.

—¿Cuál es su opinión respecto a la reaparición de José Antonio Kast en la fiscalización al gobierno por la opción del Apruebo? Levantó reparos en Chile Vamos…

—Súper mal. José Antonio, siendo una súper buena persona, perdió una elección y tiene que dejar que el Presidente Boric ejerza su trabajo libremente, las críticas muchas veces pueden ser muy buenas, pero no me parece que las críticas las haga quien compitió por el cargo de Presidente de la República.

—¿Cree que si sigue apareciendo pueda haber una “reedición de la segunda vuelta”? Ya sabemos el resultado de esa contienda…

—No, porque está claro que este plebiscito no es en la lógica de derecha-izquierda. Hoy hay mucha gente de centroizquierda que sabe que este texto es malo, entonces, es transversal el Rechazo a este mal trabajo que hicieron los constituyentes.

—¿Cree que José Antonio Kast tiene clara esa estrategia?

—Kast amanece algunos días con mucho ánimo de salir a la calle y hablar, porque tiene mucha prensa, pero eso no le hace bien al proceso democrático que estamos viviendo. Y espero lo entienda.

—¿Es muy complejo el rol del silencio para los políticos?

—Diría que para algunos es casi imposible, en el Congreso hay muchos egos que se cruzan. Cuando aparece una cámara de televisión, ellos corren a dar su opinión y eso a mí no me parece correcto.

—Se lo pregunto sobre todo porque el Rechazo va liderando las encuestas y eso provoca ansiedad de adjudicarse el triunfo…

—Ellos creen que si gana el Rechazo y si ellos hablan mucho es como que ellos hicieron esa pega. Y la pega no la van a hacer ellos, esta campaña es de la gente.

—¿Qué opinión tiene de las apariciones de los alcaldes Germán Codina (RN, Puente Alto) y Evelyn Matthei (UDI, Providencia) en la prensa respecto al Rechazo? Se van a tomar unos días libres para la campaña…

—Me parece un tremendo error, lo hice notar en el comité de RN. ¿Qué tiene que hacer Codina en el norte, Matthei en el norte, si ellos tienen toda una comuna donde poder trabajar? Los egos se los comen, con un poquito de fuego prenden, se creen estrellas, personas importantes, se adueñan de la opinión de un sector y no es así.