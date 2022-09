Ex ministros Cortázar y Ominami dan sus proyecciones para Chile después del 5 de septiembre

Dos ex ministros de la Concertación, René Cortázar y Carlos Ominami, fueron los invitados al capítulo de "Tú Decides", donde plantearon sus posturas a favor del Rechazo y del Apruebo, respectivamente.

La recta final ya comenzó. Quedan cuatro días para que se lleve a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía votará Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial el pasado 4 de julio al Presidente Gabriel Boric.

Expresidenta Bachelet aparece en la franja del Apruebo

La expresidenta Michelle Bachelet se sumó a la campaña del Apruebo, a un día del cierre de la campaña política de cara al plebiscito de este domingo 4 de septiembre, que va a definir si Chile tiene una nueva Constitución o no.

La exmandataria ya había anticipado su voto a favor del Apruebo en distintas instancias, pero ahora se sumó a la campaña mediante una aparición en la franja televisiva que se transmite en cadena nacional.

El clip en el que se ve a Bachelet y que fue difundido por la Fundación Horizonte Ciudadano a través de redes sociales, es una once en la que mujeres adultas de distintas edades comparten y discuten sobre la propuesta de nueva Constitución y llega Bachelet.

Tras ser cuestionado sobre la participación de la ex Presidenta Bachelet, el ex ministro Ominami manifestó que "no es una sorpresa verla, y en las condiciones que lo hizo, me parece a mí que es un hito importante dentro de la campaña. Habla muy bien de ella".

"Creo que es un uno de los personajes de la política que mayor simpatía genera en la población. Tiene un gran arrastre en las mujeres. Me parece a mí que fue una cosa más republicana. Una ex Presidenta que se pronuncia a favor de una opción clara, por una Constitución que es por primera vez hecha en democracia y que establece un conjunto de derechos por los cuales hemos luchado tanto tiempo", indicó.

René Cortázar trabajó durante tres años como ministro de Transportes de Michelle Bachelet. Tras ser consultado sobre si apoyar la opción del Rechazo no le genera una contradicción, el ex secretario de Estado afirmó que "yo le tengo un gran aprecio a la Presidenta Bachelet. Yo trabajé con ella durante tres años. Cuando se produjo la crisis del Transantiago ella me pidió que tomara el cargo. Tuvimos una muy buena relación y no me produce para nada un conflicto".

"La verdad es que dentro de la centroizquierda y de lo que fue la Concertación hay posiciones diferentes. Hay que trabajar cada uno por lo que cree y después trabajar unidos para lo que se necesita en Chile hacia adelante", indicó.

Ex ministros debaten sobre el Chile "Post Plebiscito"

Una de las interrogantes más importantes que tiene la ciudadanía es qué es lo que va a pasar en el país, sea cual sea la opción que gane en el plebiscito de salida.

Carlos Ominami defendió su postura a favor del Apruebo y manifestó que "no hay nada que pueda genera más incertidumbre en el país que el Rechazo. ¿Qué significa el Rechazo? Volver a la Constitución vigente. Eso es lo que tendríamos el día lunes 5 de septiembre en la eventualidad de que ganara el Rechazo".

"El triunfo del Apruebo significa un camino cierto que radica el debate en el Congreso, en donde se van a poder hacer un conjunto de reformas que están ya comprometidas. Existen las mayorías para ello", señaló.

"Por el contrario, el Rechazo significa una total incertidumbre, entrar en un laberinto. ¿Quién va a definir cómo continuar con el proceso constituyente? ¿Cuál va a hacer el mecanismo? ¿Será una convención? ¿Bajo qué reglas? Esa discusión sí que va a producir una incertidumbre", indicó.

"Yo creo que es muy difícil construir a partir del fracaso, porque el Rechazo significa el fracaso de este proceso. Creo que es mucho mejor como punto de partida, partir con este texto a través de este triunfo del Apruebo, modificando los aspectos que sean necesario", aseguró.

Por su parte, René Cortázar defendió su postura a favor del Rechazo."Yo no digo que el Rechazo significa el fracaso. El fracaso es una convención constituyente a la cual le dimos un mandato por el 80% de los chilenos para que hiciera una Constitución que nos pudiera representar a todos", comentó.

"Hay que recordar que en las democracias del mundo, las constituciones representan, en términos de aceptación social, el 90% de la población. Yo no conozco ni una democracia en el mundo donde la Constitución tenga una aceptación social del 50%", indicó.

Si llegara a ganar el Apruebo, tendríamos un Apruebo que triunfó con un 50%. Entonces, ¿Qué incertidumbre para adelante? Es la incertidumbre que crea el proyecto actual de Constitución", señaló.

"A mí me parece que el Rechazo no es la incertidumbre total. Lo que va a ocurrir es que las el cómo se va a hacer un nuevo proceso constituyente y a través de qué instituciones lo va a determinar la institucionalidad chilena: el Presidente de la República y el parlamento", aseveró.

"Si triunfa el Rechazo, que creo que es lo que va a ocurrir, el Presidente de la República tendrá una gran oportunidad de jugar un papel de integración en el país, de verdadero liderazgo", finalizó.