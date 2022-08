Flores: "Con el corazón debería decir Apruebo, pero la razón me dice que no se hizo bien el trabajo"

"Yo estoy disponible solamente para ayudar, porque aquí hay una cosa que es muy clave, muy clara, que la figura del Presidente de la República va a ser insustituible para lo que viene", manifestó el senador DC en T13 Noche.

La recta final ya comenzó. Queda una semana para que se lleve a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía votará Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial el pasado 4 de julio al Presidente Gabriel Boric.

El senador de DC, Iván Flores, conversó por primera vez en televisión en T13 Noche tras el grave accidente que sufrió a comienzos de mayo de este año, producto del cual tuvo que ser intervenido y estar varios días hospitalizado.

Sobre su recuperación, el senador manifestó que su proceso de recuperación "ha sido más largo de lo que yo pensaba, según los médicos, mucho más rápido de lo que ellos habían pronosticado. En definitiva, tal como fue, desde el primer minuto en que recuperé nuevamente la conciencia después de la primera operación, lo único que he tenido es paciencia y agradecimiento, nada más".

"Jamás pensé que podía estar dos semanas en la UTI mirando un reloj en la pared y viendo cómo se movía el segundero o en la noche viendo cómo se reflejaban en los monitores. Me entretenía mirando mi frecuencia cardíaca. Nunca pensé que podía estar todo ese tiempo sin televisión, radio, noticias, sin nada. Y no me hicieron falta, de verdad. Creo que son los momentos y puntos de inflexión que a uno lo colocan en la vida en una circunstancia que uno tiene que asumir y saber que uno tiene una segunda oportunidad que Dios le dio", indicó.

"Aparte de la voluntad divina, también debo sumar a la gente que yo supe después que habían hecho grupos de oración en distintas regiones de Chile. Cosas que uno de pronto no valora, pero sí las recibe y de verdad que se sienten", señaló.

El senador también aprovechó el programa para dar su opinión sobre el plebisicito de salida y dio algunas artistas de la opción que votará el 4 de septiembre.

"Yo lo dije en otro medio de comunicación, dicho sea de paso, esta es mi primera entrevista de televisión, y es honesta mi respuesta. De verdad, no quiero eludir nada ni escapar de mi responsabilidad. Lo que dije es que yo con el corazón debía decir Apruebo porque me siento parte de ese proceso que se inició en el Congreso Nacional, en un acuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados, ambos Presidentes, el que termina en la firma de este acuerdo por la paz el día 16 de madrugada", indicó.

"Al cual, dicho sea de paso, yo no estuve en esa foto porque decidí no estar porque no había ningún representante de ninguna organización social. Yo sabía que esta era la respuesta a movimientos sociales. Por lo tanto, lo dije, yo no voy a estar si no hay siquiera un dirigente social, y no estuve, a veces me arrepiento", agregó.

"La verdad, tengo que ser honesto conmigo mismo, yo creo que lo que espera la ciudadanía de un político es que no solamente sea consecuente. Que haga lo que dice y que diga lo que piensa. Cuando alguien es sorprendido diciendo otra cosa, la verdad es que se pierde lo más caro en política, que es la credibilidad y la honestidad de los actos", señaló.

"Yo tengo que ser honesto primero conmigo mismo, luego con la gente, con los ciudadanos, con los que esperan que los políticos no solamente digamos la verdad, sino que actuemos en consecuencia", aseveró.

"Por lo tanto, lo que yo dije que con el corazón yo debería decir Apruebo, pero la razón me está diciendo que no se hizo bien el trabajo . Por lo tanto, en esa evaluación, la verdad es que a mí me dificulta ratificar ese Apruebo", afirmó.

"Yo lo tengo definido en mi fuero interno. Pero se ha dicho tanto, que son pocas las personas que están todavía, no digo a buen resguardo, personas que han preferido no decir nada y quedarse ahí en la ambiguedad. Otras, claramente, han eludido este tema", afirmó.

"Lo que ocurre es que existe tan nivel de polarización que la pregunta es ¿Quiénes van a hacer los puentes después, el día 5? Por lo tanto, yo creo que uno tiene que reservarse parte para el fuero interno para intentar colaborar", comentó.

"Yo no digo conducir, no puedo ser arrogante. Yo estoy disponible solamente para ayudar, porque aquí hay una cosa que es muy clave, muy clara, que la figura del Presidente de la República va a ser insustituible para lo que viene", señaló.

"No puede sino ser el Presidente de la República el que conduzca al día siguiente, sea que gane el Apruebo o el Rechazo, independientemente de lo que digan las encuestas. Es el Presidente de la República el que tiene que convocar, el que tiene que lograr la unidad. No digo que tiene que intentarlo, tiene que lograrlo", finalizó.