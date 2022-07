Loncon: Expropiación "va a depender de quién quiera, y si no se quiere, no se va a realizar"

La ex presidenta de la Convención Constitucional volvió a referirse a los posibles procesos expropiatorios bajo la nueva Constitución.

La ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, volvió a referirse a aspectos de la propuesta constitucional durante su participación en el Ciclo de Debates Constitucionales de la Universidad Católica.

En la instancia, junto a Loncon también participó el ex convencional Ruggero Cozzi (RN), y ambos debatieron sobre el alcance de las normas en materia de reconocimiento indígena.

Agencia Uno - La ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón

El conversatorio se realizó luego de la comentada participación de Loncon en otro ciclo de la Universidad de Chile, en el que había hecho una reflexión: "¿De dónde el Estado va a sacar las tierras para construir las casas a los sin casa? Vía expropiación . ¿Y qué es la expropiación? El Estado paga precio justo. ¿Y qué es precio justo? Es el precio de mercado".

Durante esta jornada, Loncon retomó sus dichos, y planteó que "quienes tienen la propiedad privada está resguardado por la Constitución. En la norma que se instala acá, dice que va a depender de quién quiera esa expropiación y que si no la quiere, no se hace, no se va a realizar".

En este minuto, la moderadora, la periodista Mónica Rincón, la interrumpió: "Tengo que ser súper categórica. La expropiación como mecanismo no se contrapone con la propiedad privada. Pero no es efectivo que la propuesta diga que si uno no quiere, no lo expropian. De hecho, la expropiación implica que si uno no quiere, le pueden expropiar igual".

Posteriormente, Loncon aseguró que "se va a crear una comisión presidencial. Y dentro de esa, ellos van a instalar un diseño de cuál es la propiedad y cuáles son los mecanismos. Cuando no se puede devolver la propiedad, habrá indemnización".

"También es cierto. Pero a lo que voy es que también se puede llegar al punto en que se decida expropiarle a alguien aunque una persona no quiera. Y se puede reclamar el precio y se puede reclamar ante tribunales", sentenció la moderadora.