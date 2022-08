Mirosevic: Tengo esperanza que partidos puedan "acotar algunos aspectos de la plurinacionalidad"

"El texto, como cualquier otra constitución, no es perfecto y se puede mejorar", recalcó el diputado en conversación con Tele13 Radio. La propuesta de nueva Constitución será votada por la ciudadanía el 4 de septiembre.

El diputado y vocero de la campaña del Apruebo, Vlado Mirosevic, se refirió a la propuesta de nueva Constitución y aseguró que tiene la esperanza que los partidos puedan delimitar algunos aspectos de la plurinacionalidad "para que nadie se preste a malas interpretaciones".

El texto propuesto por los integrantes de la Convención Constitucional fue entregado a comienzos de julio y será sometido a votación el domingo 4 de septiembre en un plebiscito de salida de carácter obligatorio.

Con respecto a la propuesta, Mirosevic explicó a Tele13 Radio que "este texto, y este es el gran acuerdo que tenemos todos los que estamos reunidos en el Apruebo, es muchísimo mejor que la actual Constitución porque pone en el centro los derechos sociales en el pacto social que no nos hemos dado, pero a su vez es una Constitución más moderna, del siglo XXI".

"El texto, como cualquier otra constitución, no es perfecto y se puede mejorar. Los partidos están teniendo una conversación muy intensa, con sentido de urgencia, para poder acordar puntos de mejoras de implementación que aclare algunos aspectos que han generado duda o una mala interpretación, o abiertamente, una información falsa en la población", recalcó el diputado.

En ese sentido aseguró que "no nos vamos a demorar tanto las fuerzas en el Congreso para ponernos de acuerdo en cuestiones que son importantes, pero son bien secundarias porque respecto del corazón de la Constitución es lo que nos hemos demorado 30 años en ponerse de acuerdo".

"Yo creo que el corazón de la nueva Constitución es lo que hay que estar orgullosos de este nuevo texto. Respecto de los acuerdos, por supuesto, que van a ser sobre materias secundarias, señaló.

Con respecto a dichas materias secundarias, Mirosevic afirmó: "Tengo esperanza que los partidos puedan acotar, delimitar, algunos aspectos de plurinacionalidad. Se han dicho unas cosas bien impresionantes respecto a la plurinacionalidad, casi como que es otro país. Nada de eso es cierto".

"Respecto a la aplicación de la justicia indígena se ha dicho una cantidad de cosas que son completamente falsas, bueno, por qué no establecemos para que nadie se preste a malas interpretaciones, que yo creo que vienen de mala fe y no es que sean genuinamente malas interpretaciones, son campañas del terror... pero bueno, por qué no lo delimitamos, no ponemos una frontera más clara, eso ayuda", explicó.

Junto con eso enfatizó que "no hay que tenerle miedo a que los textos constitucionales, sobre todo salidos después de un proceso de los más democráticos no solo en la historia de Chile, sino que el más democrático en la historia de la humanidad, es perfectible".