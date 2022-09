Partidos oficialistas blindan a Boric tras triunfo del Rechazo y llaman a acuerdo "a la brevedad"

Guillermo Teillier (PC) y Juan Ignacio Latorre (RD) manifestaron su respaldo al mandatario ad portas del inminente cambio de gabinete. Además, hicieron un llamado a las fuerzas del Rechazo a lograr un acuerdo para una nueva Constitución.

Siguen las repercusiones luego del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional de este 4 de septiembre, por lo que se desechó la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional.

En este sentido, el día posterior a la votación, el Presidente Gabriel Boric convocó a su comité político ampliado en La Moneda, lugar al que asistieron todos los partidos oficialistas, tanto de Apruebo Dignidad como de Socialismo Democrático.

En este sentido, los timoneles abordaron la reunión que sostendrá mañana Boric con todos los partidos con representación parlamentaria, de cara a la apertura de un nuevo proceso para cambiar la Constitución.

En este sentido, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, indicó que "no me confundan con el Partido Republicano, pero vamos a estar todos dispuestos a conversar con todos, incluso con el Partido Republicano si es que se sienta mañana a lo que ha convocado el Presidente".

Del mismo modo, se le preguntó sobre lo que le indicaron a Boric durante la reunión, ante lo que Teillier recalcó que "al Presidente, todo el apoyo. Y la disposición del Partido Comunista a apoyarlo y a seguir adelante con el programa y con el gobierno".

Consultado sobre una mayor presencia de Socialismo Democrático en el gobierno -de cara al inminente cambio de gabinete- el timonel PC señaló que "esa discusión a mi no me preocupa. Es el Presidente el que va a definir. No tengo ni contra Socialismo Democrático ni contra Apruebo Dignidad alguna posición contra que tengan ministros".

Por otra parte, el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, sostuvo que "tenemos el desafío de escuchar al pueblo, escuchar en profundidad la magnitud de cómo se expresó el pueblo en las urnas. Por otro lado, la convicción de que el gobierno continúa y continúa con su programa de reformas, algunas de las cuales ya están presentadas en el Parlamento".

"El Presidente Boric nos transmitió que acá no hay una renuncia al programa de gobierno, y que es importante distinguir que, por una parte, el pueblo de Chile rechazó un texto constitucional que se plebiscitó el 4 de septiembre y otra cosa es el gobierno con su programa que lo llevó a La Moneda", añadió.

En esa misma línea, aseguró que "todas las fuerzas oficialistas estamos detrás del liderazgo del Presidente Boric a disposición y con la convicción de seguir empujando ese programa de gobierno".

"Hay que habilitar una reforma constitucional que habilite a si mismo un nuevo proceso constituyente. El Presidente nos ha convocado a todos los partidos, incluida la oposición . La idea es llevar propuestas (a la reunión de mañana)", recalcó Latorre.

En relación a si se había establecido una fecha límite para lograr un nuevo acuerdo constitucional, el senador afirmó que "no se ha hablado de una fecha fija pero sí se ha hablado de dar certezas en los próximos días".