Bachelet se refiere al triunfo del Rechazo: "Es un resultado que tenemos que leer con cuidado"

En conversación exclusiva con T13, la ex Presidenta aseguró que hay demandas de la población que "aún están" y que se sintió "completamente representada" por las palabras del Presidente Boric tras la votación.

La ex Presidenta Michelle Bachelet se refirió al holgado triunfo del Rechazo durante el plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre, en el que se impuso con el 61,86% de las preferencias.

Desde Ginebra, y en conversación exclusiva con T13 , la ex mandataria aseguró que "es claro que para muchos ha sido un resultado que tenemos que leer con cuidado. Yo solo quiero decir que la declaración que hizo el Presidente anoche me representa completamente".

Presidente Gabriel Boric reconoce victoria del Rechazo

Consultada sobre si cree que el gobierno se ligó demasiado a la opción del Apruebo, Bachelet indicó que "la verdad es que yo he estado acá afuera, así que por lo tanto no soy la persona más adecuada para hacer una evaluación de ese tipo. Por eso digo que creo que el análisis que hace el Presidente, y por sobre todo cómo seguir para adelante, me representa".

"Creo que es la línea correcta, el diálogo. Y seguir mirando, porque hay demandas sentidas de la población que se buscó resolver a través de una nueva Constitución que aún están y que hay que trabajar para mejorarlas ", sentenció.

Es la primera vez que la ex Presidenta se refiere públicamente al triunfo del Rechazo, y ocurre pocos días después que ella apareciera en la franja del Apruebo, ad portas del cierre de campaña de las opciones.

En las semanas previas, la propia Bachelet había manifestado su adhesión al Apruebo , a través de una analogía con una canción de Pablo Milanés: "No es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé".