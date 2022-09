Plebiscito: Cómo puedo eximirme de las multas por no votar y qué trámite debe hacerse en Carabineros

Las personas que no asistan a sufragar deberán presentar sus excusas o pagar la multa ante el respectivo Juzgado de Policía Local.

Este 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito constitucional en el que se decidirá si se aprueba o se rechaza la propuesta de nueva Constitución.

La votación cuenta con la novedad que será obligatoria , por lo que habrá sanciones para quienes no sufraguen sin presentar un respectivo justificativo.

Al día de hoy, la multa por no asistir puede llegar hasta 3 UTM, lo que equivale a unos 180 mil pesos , cifra que deberá ser pagada ante el respectivo Juzgado de Policía Local.

¿Cómo me puedo excusar de no haber votado? Las personas que no hayan podido hacerlo por enfermedad, ausencia del país, o encontrarse el día del Plebiscito a más de 200 km de su domicilio electoral, podrán presentar sus descargos luego del Plebiscito ante el Juzgado respectivo.

Entre las causales para eximirse de la multa están:

Encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación.

de distancia del local de votación. Enfermedad .

Ausencia del país .

Otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Trámite en Carabineros

Una consideración importante en relación con las excusas es la acreditación de estas. Desde el Servel indicaron que se podrá constatar a través de Carabineros si es que un elector se encuentra a más de 200 kilómetros de su lugar de votación.

Esto se puede realizar a través de estos pasos:

El 4 de septiembre debes acudir a una unidad de Carabineros de Chile (comisaría, tenencia o retén) y dejar una constancia de encontrarte a más de 200 km de tu domicilio electoral. Este trámite no se puede realizar de forma virtual.

Guarda el comprobante de la constancia .

Cuando recibas la citación del Juzgado de Policía Local, acude a excusarte ante el juez con tu comprobante de la constancia realizada el 4 de septiembre .

¿Dónde debo concurrir en caso que me multen?

Todas las personas que no voten serán denunciadas por parte del Servicio Electoral. Estos deberán concurrir ante el respectivo Juzgado de Policía Local para la citación, la que se podrá producir en los meses posteriores a la votación.