Por votar Rechazo: Denuncian ante el tribunal de la DC a Eduardo Frei, Ximena Rincón y Matías Walker

Los denunciantes pidieron las máximas sanciones contra sus pares, entre las que se encuentra la expulsión del partido. Los acusados respondieron a través de redes sociales y señalaron que mantendrán sus posturas aunque los echen de la colectividad.

Siguen las repercusiones luego de la junta nacional al interior de la Democracia Cristiana, en la que el partido adoptó como postura institucional es respaldo al Apruebo de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

En este sentido, diversos personeros del partido han advertido que a pesar de la postura oficial, votarán Rechazo en el plebiscito .

En este contexto, dos militantes de la DC, Roberto Alvarado -presidente comunal de Caldera- y Guido Iturriaga, enviaron una denuncia para pasar al Tribunal Supremo del partido a algunos militantes.

Entre los denunciados, se encuentran el ex Presidente Eduardo Frei, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker y exconvencional y Fuad Chahín.

De esta forma, los acusadores solicitaron a la instancia partidaria que se les apliquen las “máximas sanciones” a los aludidos, entre ellas la expulsión de la militancia .

Acusados responden: "No nos callarán"

Los personeros denunciados respondieron a través de sus redes sociales a la acción partidaria. El senador Matías Walker señaló: "Qué honor compartir esta condición con el ex Presidente Frei. Con los ex presidentes del partido y sobrevivientes del Grupo de los 13 no se atrevieron, ¡cobardes! No nos van a callar : compartiremos con el pueblo que nos eligió los fundamentos de nuestro voto en conciencia", recalcó.

Palabras similares tuvo la senadora Ximena Rincón, quien aseguró que "no solo me honra que me pasen a Tribunal Supremo PDC junto a Ex Presidente Frei y mi colega Matías Walker y Fuad Chahín, sino que me reafirma en mis profundas convicciones: propuesta de la Convención es mala para Chile. No me callarán aunque me expulsen",

Por su parte, Fuad Chahin sostuvo que "hoy me enteré de una denuncia al Tribunal Supremo DC en contra de militantes que en conciencia hemos optado por el rechazo. La denuncia es realizada por 2 militantes estrechamente vinculados a 2 integrantes de la Mesa Directiva . Que feo que no actúen a rostro descubierto".

