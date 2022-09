Presidente Boric tras ataque a su hermano Simón: "Está machucado, pero bien"

El Mandatario está en Punta Arenas y junto a toda su familia llegó a votar a primera hora de esta mañana a su local de votación. En la instancia se refirió a la agresión que sufrió su hermano Simón y reitró que "la violencia es inaceptable".

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a la agresión que sufrió su hermano Simón el pasado jueves, cuando un grupo de sujetos lo atacó con golpes de puños y pies en el frontis de la casa central de la Universidad de Chile.

"Tal como ha dicho mi hermano Simón, su caso no tiene que ser particular , no es más ni menos importante que muchos otros", comenzó diciendo el Mandatario en un punto de prensa que realizó tras votar esta mañana en Punta Arenas junto a su familia.

"El mensaje que hay detrás es que la violencia es inaceptable en cualquier circunstancia y que la gran mayoría de los chilenos y chilenas quieren un camino de paz y diálogo y que por lo tanto eso que vimos, ya sea en el caso de mi hermano o en el del inaceptable y tremendo y desgarrador atentado en Contulmo o encerronas en otras partes es algo que no podemos tolerar como sociedad", afirmó.

Sobre el estado de salud de su hermano, Boric precisó que pudo conversar inmediatamente con él tras el incidente. "Yo he conversado con él, estuve con él en su momento cuando sucedió, poquito después, pero el esta machucado pero bien, y acá vino a ejercer su derecho a voto", recalcó.

Por su parte, el propio Simón también se refirió a su estado y declaró: "Yo estoy muy bien y contento de haber venido a votar en familia".