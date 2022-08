Presidente Gabriel Boric: "Me la voy a jugar por un Chile que se una por una nueva Constitución"

"Acá no pueden haber vencedores y vencidos, tenemos que volver a encontrarnos en torno a nuestras reglas fundamentales", dijo el mandatario.

Este sábado, el Presidente Gabriel Boric aseguró que luego del Plebiscito del 4 de septiembre "me la voy a jugar por un Chile que se una por una nueva Constitución, ya sea que gane el Apruebo o el Rechazo".

"Me preocupa mucho el tono que ha adquirido en algunos momentos el debate constitucional, por ejemplo, con declaraciones como la del diputado de ultraderecha Gonzalo De La Carrera o las mentiras que han habido permanentemente en torno a este tema; las fake news que se inventan, por ejemplo, que la gente no va a poder tener casa propia. Eso es absolutamente falso. Vamos a proteger la propiedad de la vivienda y que eso finalmente termina ensuciando el debate", reconoció el mandatario en diálogo con Radio Macarena.

De igual manera, apuntó que "yo veo a Chile con tremendas posibilidades, tengo un optimismo provinciano por decirlo de alguna manera y me la voy a jugar y vamos a dejar todo con nuestros equipos para que salgamos adelante de un momento que es difícil internacionalmente, donde la economía efectivamente está constreñida, donde hay mucha crispación, pero en donde mi rol como Presidente de todos los chilenos y chilenas es volver a retomar la unidad que nos hace grandes".

Al ser consultado sobre cómo ve a Chile después del 4 de septiembre, el Presidente Boric afirmó que "yo me la voy a jugar por un Chile que se una por una Nueva Constitución , ya sea que gane el Apruebo o el Rechazo. Quiero decir, por cierto, que ambas opciones son legítimas".

"Si es que gana el Rechazo vamos a tener que enfrentar un nuevo proceso constituyente, una nueva Convención. Eso va a tomar, por cierto, más tiempo; pero el pueblo de Chile ya se definió por tener una nueva Constitución que sea escrita de manera democrática, paritaria, con más participación de lo que se hizo tradicionalmente y, por cierto, en la Constitución del '80", agregó el jefe de Estado.

Por otra parte, señaló que "si gana el Apruebo vamos a tener que hacer mejoras, hacer reformas, vamos a tener que convocar, en donde yo me voy a plantear desde una posición de humildad. Acá no pueden haber vencedores y vencidos , tenemos que volver a encontrarnos en torno a nuestras reglas fundamentales y a algo que pareciera que es consenso hoy día, que Chile tiene que avanzar hacia un estado social y democrático de derecho, en donde ciertos aspectos de la vida, como la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, no sean el negocio, sino que sean derechos que no dependan de la cantidad de plata que uno tiene en el bolsillo. Para eso me la voy a jugar y eso es lo que vamos a liderar desde el 5 de septiembre".