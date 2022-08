Schalper: "El camino del Rechazo para hacer cambios quedó claro, el del Apruebo está lleno de ripio"

El diputado de RN, en conversación con Tele13 Radio, además dijo que el plebiscito "se gana el último minuto y hasta el día de la elección, yo al menos, no tengo ningún dejo de triunfalismo".

El diputado y secretario nacional de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, aseguró que la opción del Apruebo es un "camino lleno de ripio" hacia las reformas, no así la opción Rechazo que impulsa su sector de cara al plebiscito.

En conversación con Tele13 Radio, el diputado afirmó que "el camino del Rechazo para hacer cambios quedó clarito: cuatro séptimos. En cambio, el camino del Apruebo para hacer reformas es un camino lleno de ripio".

Sobre la elección, el diputado afirmó que "se gana el último minuto y hasta el día de la elección, yo al menos, no tengo ningún dejo de triunfalismo".

Junto con eso, mostró su preocupación porque "hay un 61% de personas que se le cambió el local de votación y no he visto por parte del gobierno, ni por parte del Servel, una campaña lo suficientemente activa para que la gente no vaya a ser que ese día se encuentre con la sorpresa que le han cambiado el local de votación".

Agencia Uno - Plebiscito Lee También > Plebiscito: Servel enviará SMS para consultar mesa y local de votación

Consultado sobre los apoderados de mesa, el diputado de RN afirmó que han ido mejorando y realizó un llamado "a la gente que se siente convocada por el rechazo transversal, que entienda que la única manera de evitar cualquier situación reñida con la probidad es que haya una persona en cada en mesa, una persona en cada local de votación y, muy importante también, una persona al momento de digitar los datos".

"Vamos a tener una aplicación para los celulares que va a permitir al apoderado ir siguiendo paso a paso la secuencia electoral y que concluye con un envío del acta firmada por la presidenta de mesa a un centro central de recopilación de datos y a partir de ahí vamos a tener la capacidad de ir fiscalizando el proceso", añadió.