Latorre: "Si Ricardo Lagos se quiere presentar al comité de expertos, bien. A mí no me representa"

El domingo 4 de septiembre se llevó a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía rechazó la propuesta de nueva constitución redactada por la Convención Constitucional durante este año.

A pesar del triunfo del Rechazo, el proceso constituyente continuará con la redacción de una Constitución. Este lunes, representantes de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria se reunieron en la sede de Santiago del Congreso Nacional y lograron un primer pre acuerdo para una nueva Carta Magna.

El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, conversó sobre este pre acuerdo en una nueva edición de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.

"Quedamos en que hoy día íbamos a traer propuestas. Avanzamos en esas propuestas. Álvaro Elizalde y Raúl Soto, que dirigieron la conversación en una asamblea como de 50 personas, iban contrastando dónde había puntos comunes", dijo.

"Efectivamente, hay una base de acuerdo de que debería haber una convención 100% elegida, con un rol de expertos ayudando y paritaria. La elección y todo el proceso debería ser durante el próximo año, tal vez más acotado en el tiempo, en seis meses", indicó.

"Yo diría que hay un piso de acuerdo, pero falta seguir afinando los detalles. La fórmula de escaños reservados para pueblos originarios, la fórmula para independientes, entre otros", señaló.

Por su parte, la oposición salió a desmentir este pre acuerdo, lo que hace peligrar el diálofo por el proceso constituyente.

Sobre esto, el senador Latorre manifestó que "quedamos de juntarnos el jueves y vamos a continuar. No hay nada firmado, pero está la voluntad de palabra comprometida" , indicó.

"Yo creo que la palabra en política es importante, más aún cuando se ha dicho públicamente. Lo ha dicho tanto RN como la UDI, pero aveces dan señales ambiguas", aseveró.

"Estas reuniones con Lagos, en donde dicen que es mejor hacer un comité de expertos, y Lagos dice 'Yo estoy disponible', no es lo mismo que se dijo en campaña y no es lo mismo que se ha dicho de repente en reuniones en donde ellos dicen 'no, estamos comprometidos con que la ciudadanía elija a los convencionales'", comentó.

"Entonces, la derecha está a ratos con ambigüedad, enredando un poquito el asunto. Nosotros queremos avanzar un poco más rápido y darle certeza a la ciudadanía", afirmó.

¿Cómo debería ser este comité de expertos?

Tras ser consultado sobre si este comité de expertos podría estar integrado por ex Presidentes de la República, el senador Latorre manifestó que "lo que hemos pensado al interior del Frente Amplio en la conversación que hemos tenido, es que más bien vemos que los expertos y expertas jueguen un rol de acompañamiento, de ayuda, de que el texto sea técnicamente impecable. De que sea armónico, equilibrado. De que no haya errores de forma ni de fondo, pero acompañando. No con un protagonismo, a menos de que sean elegidos democráticamente".

"Yo no tengo problemas si Ricardo Lagos se quiere presentar en una lista y es elegido por la gente, bueno, ahí está, pero otra cosa es que se les traiga desde el Olimpo y decir que estos iluminados van a redactar la Constitución", indicó.

"Si los Presidentes son nominados por sus partidos en un rol de ayuda, yo no tengo problemas. A mí Ricardo Lagos, en lo personal, no me representa . Pero probablemente al PPD o a un sector del Partido Socialista sí. Si ellos lo quieren nominar, bien", señaló.

En el caso de que Michelle Bachelet sea una opción para integrar este comité de expertos, el parlamentario afirmó que "me siento más cercano a sus ideas y al ímpetu reformista. De hecho, ella fue la única ex Presidenta que se la jugó por el Apruebo, por el texto anterior. Por tanto, me siento más en sintonía con ella".

"Nosotros tendríamos que ver a qué expertos nominamos. Pero insisto, en un rol de ayudante, de acompañamiento, no de protagonismo central. A menos que vayan en una lista y sean elegidos por la ciudadanía", finalizó.