Senador Núñez (PC): “En este minuto no veo prioridad en cambiar cosas de la nueva Constitución”

El parlamentario advirtió que la propuesta "a mí en lo personal no me convence del todo" y que espera que el Apruebo comience a "aumentar significativamente" en las próximas encuestas.

El senador comunista Daniel Núñez se refirió a la contingencia política en medio de una conversación que sostuvo con Radio Pauta.

En la instancia, Núñez fue consultado por la situación de cara al plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre, particularmente sobre la apertura a realizar modificaciones a la nueva Constitución en caso de un triunfo del Apruebo.

Sobre este punto, señaló que "yo creo que sería absurdo decir ‘mire, la nueva Constitución está escrita en piedra y de aquí a 10 años no vamos a cambiar ninguna coma o ninguna letra’, eso sería absurdo plantearlo así. Por favor, si hay puntos a perfeccionar yo estoy disponible a revisarlos, pero de manera debatida y ciudadana".

No obstante aquello, sostuvo que "yo en este minuto no veo prioridad en cambiar cosas de la nueva Constitución . Yo creo que en lo esencial ahí se avanza bastante".

Del mismo modo, indicó que la propuesta constitucional "a mí en lo personal no me convence del todo, y creo que podemos revisarlo, el tema de que los parlamentarios puedan proponer proyectos de ley con costo financiero del Estado. Eso me genera cierto ruido, no tengo claro si es eficiente”.

Finalmente, en torno a las encuestas, aseguró que "yo tengo la sensación que las últimas dos encuestas no ampliaron la ventaja del Rechazo, sino que la mantuvieron estable. Yo creo que el Rechazo, en mi opinión, se está estancando en las encuestas, puntos más, puntos menos. Y lo que debería ocurrir ahora es que empiece a subir el Apruebo en forma significativa ".