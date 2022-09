Senadora Rincón: "Era un mal texto y se expresó de manera clara y rotunda"

"Hoy lo que nos convoca es el trabajo unitario, un gran acuerdo de unidad", recalcó la senadora de la DC tras el triunfo del Rechazo.

Amarillos por Chile se reunió junto a los distintos movimiento de centroizquierda para analizar los resultados del último plebiscito, donde la ciudadanía rechazó la propuesta de nueva Constitución presentada por la Convención Constitucional.

Tras la reunión, una de las primeras en hablar fue la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón, quien destacó "el trabajo conjunto de hombres y mujeres a lo largo del país que sumaron fuerza (...) en una sola expresión. Estamos convencidos que el trabajo unitario respondió a la demanda de la ciudadanía, este era un mal texto y se expresó de manera clara y rotunda el día de ayer".

"Hoy lo que nos convoca es el trabajo unitario, un gran acuerdo de unidad en que nuestro compromiso se renueva de tener un nuevo proceso constituyente con una convención, las características de la misma ya serán parte del debate, con mucha sobriedad y entendiendo que hay urgencias para el país que tienen que abordarse en distintos ámbitos", recalcó.

Por otro lado, al fundador de Amarillos Chile, Cristián Warnken, aseveró que "el triunfo de ayer no es el triunfo de un sector político ni de un partido político ni de un grupo ni de nadie. Es la voz profunda del Chile profundo, de la gente común y corriente, de la calle, que con sabiduría política una vez más nos ha enviado un mensaje muy claro: Queremos una nueva y buena Constitución, pero queremos una Constitución hecha a partir del diálogo, no de la intolerancia, del acuerdo y no del maximalismo y el espíritu refundacional".

"El problema de la Convención es que se cometieron errores en los detalles y sabemos que Dios y el Diablo están en los detalles y, por lo tanto, hay que estar muy atentos y ser muy rigurosos para no volver a cometer esos errores", recalcó.