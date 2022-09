Senadores Latorre (RD) y Chahuán (RN) analizan el primer cambio de gabinete del Presidente Boric

Los senadores Juan Ignacio Latorre (RD) y Francisco Chahuán (RN), fueron los invitados al segundo capítulo de "Chile después del plebiscito", espacio en donde dieron sus proyecciones sobre qué es lo que creen que sucederá en el país después del triunfo del Rechazo.

Este domingo se llevó a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía rechazó la propuesta de nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional durante este año.

Cambio de gabinete

Este martes se llevó a cabo el primer cambio de gabinete del Presidente Gabriel Boric, a 179 días del inicio de su gobierno.

Sobre el nuevo nombramiento, el senador Latorre manifestó que "el día lunes tuvimos un comité político ampliado con el Presidente Boric y todos los ministros de ese momento. Él fue muy claro en decir que el programa de reformas sigue".

"No hay un cambio de rumbo, no hay una renuncia al programa. Por lo tanto, los ajustes al cambio de gabinete van a ayudar al gobierno a cumplir los objetivos programáticos, que implican gradualidad, responsabilidad fiscal, diálogo democrático con los sectores de la oposición y otros sectores que no forman parte del Gobierno, como la DC y el PDG, para buscar mayoría", afirmó.

"Reforma tributaria, que ya está presentada. Reforma previsional, que se va a presentar en muy poco tiempo. Reforma de salud, que está pensada para fin de año. Las 40 horas, entre otros. Todo el programa de Gobierno continúa. Lo del debate constitucional, para nosotros, va por cuerdas separadas", aseveró.

Sobre la llegada de los nuevos ministros al gabinete, el senador aseguró que "yo no creo que sean los 30 años al rescate. Al menos mi postura nunca fue de vetar partidos, sino que más bien de buscar perfiles dentro de los partidos de gente que esté comprometida con el programa de Gobierno, que sea leal al liderazgo del Presidente Boric, que no atornille al revés", afirmó.

"Que no le pase lo mismo que le pasó a Michelle Bachelet en un cambio de gabinete, cuando metió gente que le atornilló al revés. Eso no nos gustaría que pase. Por lo tanto, confiamos en la apuesta que está haciendo. Le deseamos el mayor de los éxitos. Vamos a estar apoyando su gestión", manifestó.

"Y si hay alguna crítica que hacer, la haremos a la interna, no por los medios de comunicación, como lo hicieron algunos parlamentarios del Socialismo Democrático con, por ejemplo, Giorgio Jackson. Yo creo que ese tipo de cosas no ayudan a construir coalición, y por lo menos nuestra actitud va a hacer decente en ese sentido", comentó.

El senador Chahuán criticó la forma en la que se llevó a cabo este cambio de gabinete., manifestando que fue desorganizado.

"Hoy día vimos una improvisación que pocas veces habíamos visto, donde frente al nombramiento del subsecretario del Interior, y donde se pensaba sustituir al subsecretario Monsalve, quien era el que estaba haciendo la pega del ministerio del Interior y Seguridad Pública, y reemplazarlo por Nicolás Cataldo, claramente, para nosotros era impresentable", afirmó.

"No por su militancia política, sino que más bien porque realmente necesitamos a alguien que pueda generar una atención especial en materia de orden público, en el combate al narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, y particularmente a la violencia en la Macrozona Sur", aseveró.

"Por otra parte, yo creo que a pesar de aquello, vemos que hay buenos nombramientos. Quiero señalarlo porque con esto termina el paréntesis de ausencia de Gobierno. Hasta ahora habíamos tenido un Gobierno que estaba esperando una fecha mágica, que era el 4 de septiembre, donde esperaban ganar con una propuesta de Constitución, hecha por la Convención Constitucional, que no dio el ancho. Que, a nuestro juicio, separaba a los chilenos", manifestó.

"Que, en definitiva, no generó una interacción en el parlamento como nosotros hubiésemos esperado para sacar adelante la reforma previsional o la reforma a la salud, que son urgentes y necesarias. En ese contexto, esperamos que con este nuevo nombramiento tengamos un nuevo comienzo del Gobierno", finalizó.