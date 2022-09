Soto y Kast debaten sobre el diálogo por un nuevo proceso constituyente en semana clave

El senador de Evópoli por La Araucanía, Felipe Kast, y el jefe de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), debatieron sobre las reuniones que marcan esta semana clave para el proceso constituyente en "Chile después del plebiscito".

La noche de este lunes, el oficialismo se reunió en el Congreso con miras a consensuar una propuesta de cara a las reuniones que tendrán este jueves y viernes para el nuevo proceso constituyente.

La instancia también surgió ante la presión que han ejercido los partidos de la oposición, que ya tienen una propuesta delineada.

En la reunión participaron representantes de todos los partidos de Gobierno y la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte.

Tras el encuentro se confirmaron diversas ideas. La primera de ella es que la propuesta será unitaria , es decir, de todo el oficialismo, considerando Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Otro punto es que no tendrá "bordes" .

El senador de Evópoli por La Araucanía, Felipe Kast, y el jefe de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), debatieron sobre las reuniones que marcan esta semana clave para el proceso constituyente en "Chile después del plebiscito".

Sobre la instancia, el diputado Soto manifestó que "nosotros, junto al presidente del Senado, somos más bien moderadores y facilitadores del diálogo de esta mesa de conversación constitucional. Estamos promoviendo el diálogo en las distintas fuerzas políticas, tanto en el oficialismo como en la oposición".

"Se conoció en la última reunión, el viernes, una propuesta con algunos puntos planteados por Chile Vamos. Creo que lo que correspondía era, por tanto, que el oficialismo se ordenara en función de una propuesta en común. Ese es el esfuerzo que se está haciendo desde ayer. Están trabajando en este momento los dirigentes, los presidentes de partidos, los jefes de bancadas", indicó.

"Yo espero que arriben a un buen acuerdo en torno a una propuesta que permita ir acercando posiciones en los próximos días y semanas para generar el equilibrio y los consensos que se requieren para un acuerdo que dé certezas al país respecto de un buen proceso constituyente. Que al final del camino nos permita tener un texto constitucional que una a todos los chilenos", contó.

El oficialismo tiene hasta este miércoles para llegar a un acuerdo, ya que este jueves se reunirán con Chile Vamos.

"Yo creo que si no sale humo blanco durante el día de hoy por la noche, probablemente será mañana. Pero evidentemente la idea es llegar con esa propuesta el día jueves", indicó.

"Yo creo que va en dirección correcta, que es, por un lado, asegurar la participación democrática de la ciudadanía, porque cualquier proceso constituyente requiere legitimidad social para que el texto sea finalmente validado por el pueblo", señaló.

"Desde esa perspectiva se habla de un órgano electo, pero al mismo tiempo, aprendiendo la lección y corrigiendo los errores del pasado desde el punto de vista de que es necesario tener un marco institucional, lo que se han llamado los bordes o principios orientadores, yo creo que es necesario un pronunciamiento también de aquello", manifestó.

La semana pasada, Chile Vamos planteo algunos "bordes" para la creación de una nueva propuesta constitucional. Tras ser consultado sobre cómo fue el escenario previo, el senador Kast manifestó que "lo primero es decir que tenemos una sola oportunidad adicional. La farra que se dieron en la convención pasada, que se farrearon un partido que partieron ganando 8-2, literalmente, no podemos volver a repetirlo".

"Chile Vamos primero va a cumplir su palabra empeñada. Nosotros dijimos en la campaña del Rechazo que queremos una nueva Constitución, pero esta no. Por lo tanto, Chile Vamos realizó una propuesta seria. Creo adicionalmente que debemos aprender de los errores que se cometieron en el pasado", indicó.

"No podemos volver a repetir el verdadero fiasco que fue la convención que acaba de terminar. Además, nos costó muchos recursos. Fue muy larga. Generó mucha incertidumbre en el país, mucha frustración. Porque en ese 80% que votamos Apruebo, me incluyo, teníamos la esperanza de que hicieran un trabajo serio, no que terminaran legislando sobre la ducha, no que pasaran la aplanadora. Terminó siendo justo lo contrario a la casa de todos que muchos buscábamos, que era unir a Chile", señaló.

"Yo creo además que hay que decirle a los chilenos, y lo hemos visto en muchas de las encuestas, que la nueva Constitución es una parte. Lo que quieren los chilenos es que resuelvan sus problemas de violencia, quieren que el Gobierno se dedique a gobernar", agregó.

"No es posible que el Presidente Boric se dedique a pasear por todo el mundo y todavía no va a La Araucanía. No ha recibido al gobernador de La Araucanía que le ha pedido una reunión desde hace ya meses", criticó.

"Entonces los chilenos dicen que quieren una nueva Constitución. Es verdad que la actual nació en dictadura y nos tenemos que unir. Pero queremos que enfrente la violencia, los portonazos", aseveró.

"Yo pediría un poco más de seriedad y calma. Tengamos un buen proceso constituyente, pero también dediquémonos a gobernar y enfrentar las urgencias sociales que hoy en día tiene Chile", finalizó.