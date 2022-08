Stingo y nueva Constitución: "Si no la lee entera, porque puede ser una lata, lea los derechos"

"Lea los derechos establecidos que usted va a gozar en el futuro, que el Estado le va a usted garantizar, y que hasta el día de hoy usted no tiene y padece", afirmó el ex convencional.

Quedan menos de tres semanas para que se lleve a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía votará Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional, y que entregó de manera oficial el pasado 4 de julio.

Diversos ex constituyentes utilizan estos últimos días para informar a la ciudadanía sobre las propuestas que ofrece el texto, con la finalidad de que las personas voten informadas en las urnas el próximo 4 de septiembre.

Los ex convencionales Beatriz Sánchez y Daniel Stingo participaron de una entrevista en el medio TVO San Vicente, en donde explicaron diversos puntos del documento.

Al finalizar, Daniel Stingo realizó un llamado a leer los derechos de la nueva Constitución, porque leer el texto completo podría ser "hasta una lata".

"De partida es un voto obligatorio, pero más que eso, en el fondo es ir con el espíritu de querer cambiar las cosas, esa la invitación que nosotros hacemos", indicó.

"Ahora, la idea es que se informe. Que no se deje llevar por la mentira, toda cosa que le digan a usted y que le suene rara. Que le van a quitar la casa, ¿A usted le suena raro? ¿Le suena raro que alguien le diga que las personas que nosotros elegimos para hacer la Constitución nos van a terminar quitando la casa? No hay que creerlo", agregó.

"Todas esas cosas de que no van a haber herencias, también es absurdo. Nosotros no nos metimos al derecho de herencia. Además, nosotros lo que queríamos es mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, no perjudicarlos", señaló.

"Entonces, toda aquella cosa que le digan, y que a usted le suene rara, pida que le muestren el artículo. Con eso no más va a ver si es verdad o no", aseveró.

"La invitación es que se informe mucho, que consulte. Hay páginas en internet que informan, que dan cuenta. Hay varias. Y si no, entre a chileconvencion.cl, que es la página oficial de la convención", afirmó.

"Vaya a votar informado, vaya tranquilo. Péguele una mirada a la Constitución. Si no se la quiere leer entera, porque puede ser hasta una lata, lea los derechos establecidos que usted va a gozar en el futuro, que el Estado le va a usted garantizar, y que hasta el día de hoy usted no tiene y padece", finalizó.

