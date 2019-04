Chadwick y supuestos sobornos en Rancagua: "Siempre la corrupción es un punto de preocupación"

Este sábado, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, visitó Mesa Central donde abordó la investigación que se realiza contra tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua por presunta corrupción.

“Nos preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en Rancagua, porque siempre la corrupción es un punto de preocupación para toda autoridad. Pero cuando ella llega al Poder Judicial e involucra a los jueces es preocupante porque estamos en la última defensa contra la corrupción. Es muy grave lo que ha pasado en la Corte de Rancagua”, dijo el secretario de Estado.

Y añadió que “sí ha sido positiva la reacción, que es unánime en contra; que la Fiscalía ha tomado la investigación de forma muy rigurosa y está investigando todos los hechos; la Corte Suprema ha reaccionado bien, en designar a la ministra Maggi, en suspender a los jueces; y el propio presidente de la Corte Suprema, ministro Brito en haber manifestado su preocupación y extender todas las revisiones a las cortes del país”.

Por otro lado, abordó la cuestionada reunión que sostuvo el senador Juan Pablo Letelier (PS) con el fiscal nacional Jorge Abbott en noviembre de 2018 y que, además, se sumó a una fotografía en la que aparece junto a los ministros suspendidos por la investigación en la capital de O’Higgins.

“Esto debe ser clarificado, esclarecido por las personas (los involucrados). He visto que el propio Partido Socialista (PS) ha tomado cartas en el asunto para efectos de la clarificación”, señaló Chadwick.

“Estamos a la espera. No se ve bien y por eso es necesario clarificarlo”, cerró.

El apoyo de la DC a la reforma tributaria

El ministro del Interior abordó la discusión sobre la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera y, además, el apoyo manifestado por la Democracia Cristiana (DC) en la idea de legislar el proyecto.

“Siempre hay algunos personas que apuestan o quieren que las cosas no vayan por los caminos positivos (…) lo que se dio esta semana en la cámara de diputados refleja un ambiente de búsqueda de acuerdos que prevalece con la Democracia Cristiana dentro de la oposición. Eso es un paso significativo. Es bueno para el país, es positivo”, comentó.

Sobre el avance de la discusión, comentó que “vamos tranquilos, vamos serenos. No es un paso definitivo. Lo importante es que se ha formado consenso en los principios fundamentales”.

De igual manera, y sobre la flexibilidad del gobierno a la hora de que el proyecto avance, señaló que hay que ser “todo lo flexible que sea necesario sin desnaturalizar la reforma tributaria”.

Esto para evitar “que la reforma se transforme en una reforma no pro inversión y sí en pro recaudación”.

Sobre si espera que la DC mantenga el acuerdo, enfatizó que “no me cabe que así va a ser. No me cabe duda va a mantener sus compromisos y sus pronunciamientos públicos en términos de los objetivos que hemos compartido, en términos de ciertos acuerdos que hemos alcanzado y, entre ellos, va a estar el respaldo al sistema integrado”.

De igual manera, tildó al gabinete de “absolutamente sólido” y descartó que el Presidente esté planeando hacer cambios en ese sentido.

“Eso es como una suerte de deporte nacional. La chamuchina política es parte de nuestro ambiente. Sabiendo que es una atribución del Presidente, no hay nada”, contestó respecto a los rumores.

