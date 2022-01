"Con la mirada fija en el futuro": El mensaje de Boric para despedir el año

El recientemente electo Presidente de la República, Gabriel Boric, compartió a través de redes sociales un mensaje para despedir el 2021.

Tras su victoria en las elecciones del pasado 19 de diciembre, el recientemente electo Presidente de la República, Gabriel Boric, despidió el año a través de Twitter con un video recopilatorio de sus primeros días en la casa de gobierno.

En su mensaje, Boric asegura que hoy asumen la gran responsabilidad que Chile les encomendó tras haberlo elegido y aseguró que su mirada ya está puesta en los desafíos que se vienen a futuro.

Despedimos este año con la tremenda responsabilidad que nos entregó la ciudadanía y con la mirada fija en las tareas que se vendrán a futuro. Muchas gracias a todas y todos! pic.twitter.com/2Y6D2LT1wB — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 31, 2021

Cabe destacar Boric dio también, durante la mañana de este viernes, su primer saludo de año nuevo como Presidente:

"He sentido el cariño y la esperanza de quienes votaron por nosotros, de quienes no votaron por nosotros y de quienes no fueron a votar. Y eso a mí, por lo menos, me enorgullece y creo que habla muy bien de nuestro país (...) ha sido un año intensísimo, yo creo que este es un momento de cambio de ciclo político y que se vienen cosas buenas para Chile", escribió.