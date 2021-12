Boric hace un llamado a la unidad en su saludo de año nuevo: "Se vienen cosas buenas para Chile"

El Presidente electo afirmó que hay que hacer transformaciones profundas pero también recalcó que hay que "cuidar lo que hemos avanzado".

El Presidente electo, Gabriel Boric, realizó su primer saludo de año nuevo luego de su triunfo en la segunda vuelta presidencial del pasado 19 de diciembre.

El próximo mandatario señaló que "a todos los chilenos y chilenas que habitan nuestro territorio les quería desear un muy feliz año nuevo".

"Ha sido un año intensísimo, yo creo que este es un momento de cambio de ciclo político y que se vienen cosas buenas para Chile . Pero para que esas cosas buenas sucedan, depende de que actuemos en unidad, de buena fé, que mantengamos las diferencias en los planos del respeto y de la política y nunca de la agresión o la violencia", agregó.

Agencia Uno Lee También > Boric y eventual diálogo con la CAM: "Dialogaremos con quienes quieran retomar la paz”

"No me cabe ninguna duda que la mayoría de chilenos y chilenas está en esa disposición. Lo he sentido en estos días. He sentido el cariño y la esperanza de quienes votaron por nosotros, de quienes no votaron por nosotros y de quienes no fueron a votar. Y eso a mí, por lo menos, me enorgullece y creo que habla muy bien de nuestro país", añadió.

En esa misma línea, recalcó que "tenemos que hacer muchas transformaciones, algunas muy profundas, pero tenemos que cuidar lo que hemos avanzado . Y, en eso, les garantizo que vamos a dar lo mejor de nosotros, tanto yo, Irina, como mi equipo, para poder mantener el mejor gobierno y un gobierno a disposición de ustedes, de la gente".

Consultado sobre su relación con la futura oposición, afirmó que "estamos conversando, generando la disposición de buena voluntad para poder colaborar en lo que a Chile le importa, que es que salgamos adelante. Que logremos mejorar nuestras pensiones, que encontremos una solución al tremendo conflicto que existe en la Macrozona Sur, a que podamos mejorar el sistema de salud, la educación pública".

"Son todos temas que, más allá que tengamos diferentes caminos, nos convocan a todos. Y por eso es útil estar dispuesto a escuchar buenas ideas que no vengan solamente del mismo lado", sentenció.