Ximena Rincón tras expulsión de la DC: "Voy a defender siempre mis principios"

Voy a defender siempre mis principios y convicciones y lo haré sea cual sea la consecuencia! Con ExPdte Frei estuvimos en sintonía con inmensa mayoría y querer la casa de todos y no una propuesta absolutista Eso ha valido nuestra expulsion No se atrevieron a tanto con Ex Pdre! https://t.co/1Ath4nMTcB